В США задержали военного за попытку передать России секретную информацию о танках Abrams: раскрыты подробности дела

В среду, 6 августа, в Техасе был арестован 22-летний военнослужащий армии США Тейлор Адам Ли за попытку передать России конфиндециальную информацию об американских боевых танках M1A2 Abrams. Собранные им данные могли сыграть полезу российским оккупантам, поскольку Вашингтон предоставил вариант такой бронетехники Силам обороны Украины.

Видео дня

Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на Министерство юстиции. Отмечается, что солдат, проходящий службу в Форт-Блисс, фигурирует в двух федеральных обвинениях: в попытке передать информацию, касающуюся национальной обороны, и экспортировать контролируемые технические данные без лицензии

"Сегодняшний арест – это послание всем, кто думает о предательстве США, особенно военнослужащим, поклявшимся защищать нашу родину. ФБР и наши партнеры сделают все возможное для защиты американцев и сохранения секретной информации", — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.

Дело действующего военного США

Федеральные прокуроры утверждают, что военнослужащий Тейлор Адам Ли, имеющий очень высокий допуск к совершенно секретной информации, в июне 2025 года предложил России помощь и разместил в интернете техническую информацию о танке M1A2 Abrams. В обмен он хотел получить российское гражданство.

По данным следствия, солдат написал в сети: "США недовольны моей попыткой разоблачить их слабые стороны", и добавил: "В данный момент я бы даже добровольно оказал любую помощь Российской Федерации, находясь там".

Прокуроры утверждают, что в июле Ли пытался предоставить SD-карту с документами и конфиденциальной информацией о танке и других военных операциях США человеку, которого он считал сотрудником российской разведки. Как говорится в материалах дела, в конце месяца он доставил на склад в Эль-Пасо (штат Техас) нечто, похожее на деталь танкового оборудования. После этого, по словам прокуроров, Ли отправил этому человеку сообщение со словами: "Миссия выполнена".

"Предоставленная Ли информация о танке Abrams могла быть весьма полезна для россиян, поскольку США предоставили Украине вариант этого танка. Помимо предполагаемого нарушения Закона о шпионаже, который запрещает несанкционированное использование информации, касающейся национальной обороны, Ли также обвиняется в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии, что является нарушением Закона о контроле за экспортом вооружений", – пишет CNN.

Согласно судебным документам, правительство США потребовало взять 22-летнего Тейлора Адама Ли под стражу без права внесения залога. Солдат впервые предстал перед федеральным судом 6 августа, и пока не ясно, нанял ли он адвоката.

Командующий Командования контрразведки армии США бригадный генерал Шон Ф. Стинчон назвал арест "тревожным напоминанием о серьезной угрозе", с которой столкнулась амриканская армия.

"Солдаты, нарушившие присягу и ставшие источником внутренней угрозы, обязательно будут пойманы и привлечены к ответственности. Мы продолжим защищать личный состав армии и обеспечивать сохранность имущества", – заявил он.

Что предшествовало

В декабре 2024 года советник предыдущего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Украине танки Abrams оказались недоукомплектованными и недостаточно эффективными в условиях боевых действий. Он пояснил, что такая оценка совпадает с выводами американских военных, которые отметили, что "Абрамсы" в условиях боевых действий не стали наиболее эффективной техникой для ВСУ.

В этом году в апреле стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа блокировала поставки списанных Abrams из Австралии в Украину. Однако, несмотря на недовольство Вашингтона, страна таки отправила ВСУ партию танков.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, в последнее время в США и Европе уменьшилось количество российских диверсий. Аналитики предположили: это может свидетельствовать о том, что спецслужбы РФ пытаются усиливать контроль над атаками, некоторые исполнители которых рисковали быть разоблаченными.

