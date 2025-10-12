В США вертолет упал прямо на людный пляж в Калифорнии: есть пострадавшие

В Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) вертолет Bell 220SP упал прямо на пляж. В результате происшествия пять человек, включая ребенка, были госпитализированы.

Видео дня

Инцидент произошел 11 октября около 14:00 по местному времени недалеко от парковки на шоссе Pacific Coast Highway, между Beach Boulevard и Twin Dolphins Drive. Об этом сообщает CBS News.

Подробности аварии

По словам пожарных, двух человек, находившихся в вертолёте, благополучно вытащили из-под обломков. В результате инцидента также пострадали три пешехода, все пятеро были доставлены в больницу. Состояние их здоровья не уточняется.

Полиция перекрыла автодорогу между Хантингтон-стрит и Бич-бульвар в связи с началом расследования аварии. Очевидцы рассказали, что вертолет в небе несколько раз перевернулся, а затем стремительно потерял высоту, врезался в пальмы и наружную лестницу пешеходного моста, который проходит к отелю Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.

На месте происшествия заметили обломки на парковке у входа на пляж, большая часть которой была перекрыта полицейской лентой. Хвостовая часть вертолёта отломилась при падении, а остальная часть вертолёта застряла между лестницей и пальмами.

Что предшествовало

На парковке рядом с местом крушения прямо перед отелем стояло несколько других небольших вертолётов. Компания MD Helicopters организовала "эксклюзивную вечеринку по приземлению вертолётов" в лаунже на крыше Offshore 9. Участников приглашали наблюдать за приземлением вертолётов с высоты птичьего полёта. Вечеринка была запланирована перед главным мероприятием Cars 'N Copters On the Coast. Организаторы мероприятия заявили, что мероприятие отменяться не будет.

Напомним, три человека погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета в Австралии. Инцидент произошел в аэропорту Шеллхарбор вблизи Вуллонгонга в Новом Южном Уэльсе 11 октября.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Это произошло во время тренировки для авиашоу, которое намерены провести вскоре в указанном городе. Представитель правительства Польши Адам Шлапка подтвердил факт трагедии и уточнил, что пилот самолета погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!