В США нашли мертвыми экс-менеджера Bloomberg, его жену и их 9-летнюю дочь. Фото

В США нашли мертвым бывшего менеджера Bloomberg Ричарда Самарела, его жену и 9-летнюю дочь. Тела умерших были обнаружены в их особняке в Южной Каролине.

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Пока причины смерти семьи Самарел не раскрываются, у супругов осталось еще двое детей. Подробности сообщают New York Post и Fox News.

Страшную находку, как заявили в офисе шерифа округа Спартанерг, полицейские города Грир в Южной Каролине совершили в пятницу, 28 марта. Прибыв на вызов от соседей супругов Самарел, живших в особняке стоимостью 800 тысяч долларов, правоохранители обнаружили в доме тела 54-летнего главы семьи Ричарда Самарела, его 45-летней супруги Лины Марии Самарел и 9-летней дочери супругов Саманты.

Всего супруги воспитывали троих детей. Двое из них, мальчик и девочка, в момент смерти родителей и сестры находились в школе.

Полицейские рассматривают несколько версий гибели трех членов семьи, среди них – возможное убийство или несчастный случай. Впрочем, подчеркивают в офисе шерифа, на начальном этапе расследования создается впечатление, что "угрозы для общественности нет".

В соцсетях супругов Самарел журналисты нашли информацию, что в Южную Каролину семья приехала из Нью-Джерси. Ричард Самарел ранее работал менеджером Bloomberg. Его жена, мигрантка из Колумбии, в своей профессиональной биографии указывала, чтоявляется "психиатрической медсестрой и семейной медсестрой", имеет "опыт работы в различных медицинских учреждениях, включая амбулаторную психиатрию для взрослых и подростков с психическими заболеваниями и медицинские и оздоровительные услуги.

В ее профиле в Facebook отмечено, что она раньше работала в Департаменте по делам ветеранов. А Fox News отмечает, что Лина Самарел была терапевтом.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели трех членов семьи Самарел. В офисе шерифа пообещали сообщать общественности о его ходе.

Напомним, 24 марта стало известно, что в США нашли мертвой экс-прокурора, которая расследовала военные преступления России. После прихода к власти нового президента Дональда Трампа она ушла с поста.

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