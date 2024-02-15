В США произошла стрельба на спортивном мероприятии: есть погибший и раненые. Фото и видео

Один человек погиб и более 20 получили ранения в результате стрельбы во время парада Суперкубка в американском Канзас-Сити. Среди пострадавших практически половина – дети.

В настоящее время масс-медиа сообщают о 22 раненых. Восемь из них получили опасные для жизни огнестрельные ранения, еще семь были опасно для жизни травмированы. Остальные получили легкие травмы. Врачи сообщили, что также госпитализировали 11 пострадавших детей, но не уточнили их возраст.

Стрельба произошла, когда болельщики праздновали победу "Канзас-Сити Чифс" в соревнованиях за Суперкубок. Полиция задержала троих подозреваемых. Известно, что стрельба не связана с терроризмом. Однако мотивы стрелявших пока не известны. Полиция и мэр Канзас-Сити обратились к гражданам с просьбой предоставить правоохранителям какие-либо показания по поводу происшествия.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе в Канзас-Сити, и поддерживает связь с руководителями штата и местными властями. Мэр Квинтон Лукас подтвердил, что ему звонили из Белого дома.

Кстати, мэр Канзас-Сити сам был свидетелем стрельбы. "Я был там со своей женой, со своей матерью. Мы никогда бы не подумали, что нам вместе с игроками и болельщиками придется сегодня бежать ради нашей безопасности", – рассказал Квинтон Лукас.

Как сообщал OBOZ.UA, в пригороде греческих Афин также произошла стрельба. В греческой судоходной компании в Глифаде нападающий убил три человека и покончил с собой.

Еще раньше студент устроил стрельбу в университете на площади Яна Палаха в столице Чехии Праге. Погибли 15 человек, примерно 20 получили ранения. После этого стрелок совершил самоубийство. В тот же день нашли мертвым отца злоумышленника.

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