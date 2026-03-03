В Средиземном море загорелся танкер теневого флота РФ, который перевозил сжиженный газ. Видео

Российский танкер Arctic Metagaz, который перевозил сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море у побережья Мальты. Об инциденте стало известно во вторник, 4 марта. Судьба членов экипажа пока неизвестна.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и морской безопасности. Собеседники издания отметили, что"российский танкер со сжиженным газом Arctic Metagaz горит в Средиземном море, а судьба его экипажа остается неизвестной".

Судно Arctic Metagaz находится под санкциями США и Великобритании. По данным сервиса отслеживания MarineTraffic, последний раз оно передавало сигнал о своем местонахождении в понедельник, когда двигалось у побережья Мальты.

Один из источников Reuters предположил, что танкер мог подвергнуться атаке морского дрона. По его словам, к операции может быть причастна Украина, однако доказательств этой версии пока не обнародовано.

В социальных сетях публикуют видео, на которых, как утверждается, зафиксирован пожар на борту Arctic Metagaz у побережья Средиземного моря. На кадрах видно густой дым и пламя, поднимающиеся над судном.

Что известно на сейчас

Менеджер судна – российская компания LLC SMP Techmanagement – не предоставила оперативного комментария. Также не ответили на запросы журналистов российский производитель сжиженного газа Novatek и министерство транспорта РФ.

Служба безопасности Украины отдельно не прокомментировала информацию о возможной причастности к инциденту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские спецслужбы осуществили успешную атаку на морскую инфраструктуру в порту "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, среди пораженных объектов оказался большой десантный корабль проекта 1171.

