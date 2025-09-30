В Сирии пройдут парламентские выборы: зарегистрировано 1578 кандидатов

Сирия готовится к парламентским выборам – первым после после свержения диктатора Башара Асада. Новые власти по главе с временным президентом Ахмедом аш-Шараа назначили 5 октября датой голосования.

В понедельник, 29 сентября, Высший комитет по выборам в Народное собрание объявил о закрытии приема заявок. По всей стране о желании баллотироваться заявили 1578 кандидатов, передает Syrian Arab News Agency.

Председатель Высшего комитета Мохаммед Таха аль-Ахмад рассказал, что среди кандидатов есть 221 женщина (14% от общего числа).

Как будут проходить выборы в Сирии

Голосование для избрания 140 из 210 членов парламента в 50 избирательных округах Сирии начнется в 9:00 в воскресенья, 5 октября. Подсчет голосов – в 16:00 того же дня.

"Избирательная кампания начинается сегодня (29 сентября. – Ред.) и продлится до вечера пятницы, а суббота будет днем ​​тишины для избирателей", – пояснил Аль-Ахмад.

Треть мест в Народном собрании займут депутаты, которых назначит президент страны.

Ожидается, что новый состав сирийского парламента заложит основу для более широкого демократического процесса в стране, хотя критики утверждают, что нынешняя система не предусматривает достаточного участия меньшинств.

Во время переходного периода Народное собрание будет отвечать за формирование нового законодательства Сирии и содействовать в создании постоянной конституции страны.

