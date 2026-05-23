В Швейцарии проведут референдум по ограничению количества населения страны: с чем это связано

Швейцарцы 14 июня будут голосовать на референдуме по ограничению постоянного населения страны до 10 млн человек к 2050 году. Если инициативу поддержат, власти могут пересмотреть соглашение о свободе передвижения с ЕС, которое является ключевым для доступа страны к европейскому рынку.

Видео дня

В настоящее время население Швейцарии уже превысило 9 млн человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нынешние темпы прироста могут привести к отметке в 10 млн значительно раньше 2050 года. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в кантонах с мощным экономическим развитием, в частности в Цуге, где из-за наплыва новых жителей стремительно дорожает жилье.

Одним из примеров стал муниципалитет Кнонау, где с 1990 года количество жителей выросло почти на 150%. Местные жители жалуются на активную застройку, давление на школы, транспорт и другие общественные сервисы.

Авторы инициативы из Swiss People's Party заявляют, что страна больше не может выдерживать нынешний уровень миграции. Они отмечают, что более четверти населения Швейцарии составляют иностранцы, большинство из которых – граждане европейских стран.

В то же время правительство Швейцарии и представители бизнеса выступают против ограничения. Они предупреждают, что экономика страны в значительной степени зависит от иностранных работников и тесного сотрудничества с ЕС. Критики также сравнивают возможные последствия референдума с Brexit, поскольку отмена свободы передвижения может осложнить торговые отношения с Евросоюзом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чешские эксперты советуют властям ввести выплаты после рождения ребенка для граждан Украины. Пока что они не получают помощи от государства – даже те, кто живет и работает в Чехии годами, тогда как чешкам выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!