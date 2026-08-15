В Северной Корее начался строительный бум: откуда деньги и при чём здесь Россия

Северная Корея извлекает экономическую выгоду из войны России против Украины. Правда, ощущает улучшение жизни лишь незначительная часть населения этого тоталитарного государства.

Видео дня

В частности, в КНДР начался строительный бум, за последние годы значительно улучшилась ситуация с энергетикой, а на улицах Пхеньяна стало больше иностранных автомобилей. Как война российского диктатора Владимира Путина помогла укрепить власть его северокорейского "коллеги", рассказали в DW.

Путинская война способствует экономическому подъему КНДР

В материале издания отмечается, что высокие доходы от поддержки РФ в войне с Украиной укрепляют власть автократа Ким Чен Ына и способствуют экономическому подъему КНДР. Однако, как отмечают эксперты, на себе это ощутила лишь небольшая часть населения.

В частности, за последние 6 лет в КНДР значительно улучшилась ситуация с энергоснабжением. В частности, до 2020 года из-за перебоев со светом на спутниковых снимках северокорейские города ночью мерцали единичными светящимися точками. Но с тех пор освещённая площадь в центре Пхеньяна увеличилась более чем в два раза, а её яркость возросла втрое.

Согласно выводу новостного портала NK News, рост освещённости столицы КНДР свидетельствует о том, что власти уделяют приоритетное внимание электроснабжению новых зданий и дорожной инфраструктуры в центре северокорейской столицы, чтобы продемонстрировать свои "экономические достижения".

На VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), состоявшемся в январе 2021 года, глава государства Ким Чен Ын объявил о планах строительства 50 000 новых квартир в Пхеньяне. И эти планы воплощаются в жизнь – например, в новом микрорайоне Хвасон, где возведены два 40-этажных жилых дома, напоминающие северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон".

Свидетельством экономического подъема в КНДР является общее улучшение облика Пхеньяна. Город выглядит все более современным, на его улицах растет количество импортных автомобилей, в частности электрокаров из Китая. А жители северокорейской столицы активно используют мобильные приложения для оплаты по QR-коду и вызова такси; открылись торговые центры, предлагающие западные бренды одежды и косметики.

"В столице также завершено строительство крупнейшей в стране поликлиники и тепличного комплекса размером с Центральный парк Нью-Йорка. А на восточном побережье КНДР год назад Ким Чен Ын открыл прибрежный курорт Вонсан-Кальма с пятикилометровым пляжем и комплексом отелей, рассчитанных на прием 20 000 гостей. Два месяца назад американская газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею "крупнейшей в мире историей экономического успеха", – говорится в публикации DW.

Откуда деньги

Одним из источников экономического роста в КНДР, вероятно, являются значительные доходы, которые режим Ким Чен Ына получает от участия в российско-украинской войне на стороне Москвы. Еще в марте Институт стратегии национальной безопасности в Сеуле (INSS) оценивал, что на продаже боеприпасов России и отправке своих войск КНДР заработала от 7,7 до 14,4 миллиарда долларов.

А в Bloomberg Economics считают, что военная поддержка России принесла КНДР более 14 миллиардов долларов в период с 2022 по 2025 год. Еще почти 8 миллиардов составили поступления от торговли с Китаем, отправки северокорейской рабочей силы за границу, экспортных операций и киберпреступности.

"Например, во время самой масштабной атаки на платформу Bybit в феврале 2025 года вероятно, северокорейские хакеры похитили Ethereum (децентрализованная блокчейн-платформа с собственной виртуальной валютой) на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для сравнения – ВВП страны в прошлом году составил 27 миллиардов", – говорится в публикации DW.

Война, развязанная Москвой против Украины, ещё больше укрепила режим в КНДР

В DW отмечают, что союз с Кремлем придал Ким Чен Ыну политический вес и военную мощь. За 15 лет своего правления Ким, как считают аналитики, не обладал таким влиянием и средствами, как сейчас.

"Произошла поразительная перемена: во время пандемии COVID-19 похудевший Ким со слезами на глазах на VIII съезде ТПК признал, что "почти все отрасли экономики не оправдали ожиданий". Через пять лет перед зданием, где проходил IX съезд, было установлено 50 новых сверхточных 600-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО). И Ким Чен Ын торжествовал: "Всё кардинально изменилось", – говорится в материале.

Благодаря партнерству с Россией и расширению связей с Китаем Северная Корея, как отмечают эксперты, утратила статус изгоя в мировой политике и вышла из изоляции. Президент России Владимир Путин посетил КНДР в июне 2024 года, а председатель КНР Си Цзиньпин – через год после этого. В марте этого года Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне белорусского лидера Александра Лукашенко. А в сентябре 2025 года Ким присоединился к Си и Путину на торжествах в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Что касается объемов военного сотрудничества между двумя режимами – северокорейским и московским, то, по оценкам украинской разведки, КНДР поставила России половину снарядов, в которых агрессор нуждался в 2024–2025 годах; Пхеньян также поставляет самоходные артиллерийские установки, РСЗО и баллистические ракеты.

В настоящее время КНДР планирует разместить в РФ подразделение ракетных войск в составе 90 военнослужащих, шести пусковых установок и почти 120 ракет для войны против Украины.

От 16 000 до 22 000 северокорейских военных уже помогли Москве вытеснить ВСУ из занятой ими приграничной Курской области, а впоследствии – разминировать эту территорию. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Ким Чен Ын теперь хочет отправить в Россию ещё от 30 000 до 50 000 бойцов. И сделает это не из любви к Москве, а из жажды денег: по данным INSS, Ким получает 2800 долларов в месяц за каждого солдата, 3000 – за офицера и от 6000 до 10 000 – за каждого погибшего в бою северокорейского военного.

Экономический рост ощутили не все

Несмотря на то, что КНДР сейчас переживает экономический подъем, большинство населения его не ощутило вовсе. Цены на продукты продолжают расти, национальная валюта девальвирует, что делает жизнь малообеспеченных граждан КНДР все более сложной.

А Ким Чен Ын на этом фоне весной 2024 года объявил о начале программы регионального развития "20x10", которую он, по-видимому, намерен финансировать за счет дополнительных доходов. Её главная цель — в течение 10 лет построить современные предприятия лёгкой промышленности в 20 городах и уездах, чтобы повысить уровень жизни в провинциях и сократить разрыв между Пхеньяном и регионами.

"Вот только проекты в рамках "20x10"" чаще всего терпят неудачу, — отмечает Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кукмин и один из самых известных в мире специалистов по Северной Корее. "Это связано с тем, что новые фабрики не только не имеют необходимой инфраструктуры, но и не продумана система их обеспечения электроэнергией, комплектующими и сырьем", – объясняет он", – пишет DW.

Эксперт подчеркивает: упомянутые фабрики работают по принципам плановой экономики, что губительно для малых и средних предприятий.

"В отличие от экономического роста, который наблюдался в КНДР в середине 2010-х годов, нынешний подъем стал результатом не внутренних экономических реформ, а лишь благоприятных внешних обстоятельств", – подытожил Ланьков.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа в сети появилась информация об уничтожении ГУР эшелона с баллистическими ракетами и боеприпасами из КНДР.

Впрочем , радость оказалась преждевременной: вскоре информация об уничтожении была опровергнута.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!