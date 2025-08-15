В Сербии протестующие разгромили офисы правящей партии: нескольких задержала полиция

В Сербии продолжаются столкновения между антиправительственными протестующими и их оппонентами. Так в четверг, 14 августа, противники правящей Сербской прогрессивной партии (СПС) разрушили офисы организации в г. Нови-Сад и столкнулись с правоохранителями и сторонниками СПС в столице Белграде.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Впоследствии полиция оцепила несколько улиц в центре города и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Что известно

До прибытия правоохранителей десятки участников антиправительственных протестов в Белграде крушили окна офисов партии, выбрасывали мебель и символику СПС, а также облили вход краской. Протестующие скандировали "Он ушел", имея в виду 13-летнее правление президента Александра Вучича.

На одном из главных бульваров города сотни оппозиционеров и сторонников Социалистической партии Сербии бросали друг в друга файеры и петарды.

Полиция в полном снаряжении для разгона массовых беспорядков применила слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих из района, сообщил очевидец Reuters.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что митингующие нападали на правоохранителей не только в Белграде, но и в Нови-Саде, Панчеве и Шабке, в результате чего по меньшей мере пятеро полицейских получили ранения.

"Полиция была вынуждена действовать... чтобы предотвратить нападения. Мы призываем всех покинуть улицы", – сказал он на пресс-конференции в Белграде.

Со своей стороны, Вучич пообещал новые аресты, а оппозиционная Партия свободы и справедливости сообщила, что ее депутат Педя Митрович получил травмы во время протеста и был госпитализирован.

"Это почерк этого правительства и Александара Вучича, именно так они видят Сербию", – говорится в заявлении партии.

Подобные протесты прошли в городах по всей стране.

Что предшествовало

Первые акции состоялись в ноябре прошлого года, когда в результате обрушения бетонной крыши железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад на севере страны погибли 16 человек. Протестующие в Сербии требуют проведения досрочных парламентских выборов, а также отставки президента Александра Вучича и правительства.

28 июня в центре Белграда, столицы Сербии, продолжался масштабный митинг. Президент страны Александр Вучич отверг идею досрочных выборов, которых в качестве ультиматума требовали активисты. После этого на улицах столицы заметили бронетехнику для разгона протестующих.

13 августа, в Сербии второй день подряд происходили столкновения между антиправительственными протестующими и их оппонентами. OBOZ.UA, подробно рассказывал, почему митинги в Белграде набирали обороты и что стало их причиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!