В Пакистане террорист-смертник устроил теракт в мечети: десятки погибших, перестрелка продолжается

В Пакистане в результате террористического нападения в городе Кохат погибли по меньшей мере 31 человек, в том числе 16 полицейских. Еще более 100 человек получили ранения, а на территории полицейского комплекса продолжается перестрелка между силовиками и боевиками.

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Об этом сообщило издание Deutsche Welle. Несколько нападавших до сих пор укрываются на территории комплекса, поэтому операция по их ликвидации продолжается.

Нападение произошло в пятницу, 18 сентября, на территории районного управления полиции в Кохате — городе примерно в 220 км к западу от Пешавара, в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном.

Смертник подъехал к комплексу на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Мощный взрыв привёл к значительным разрушениям, в частности повредил мечеть на территории полицейского объекта.

В момент нападения в мечети находились полицейские, члены их семей и другие гражданские лица. После взрыва как минимум двое других нападавших пытались проникнуть на территорию комплекса, после чего между ними и силовиками завязалась перестрелка.

По состоянию на субботу несколько боевиков оставались заблокированными в здании специального отдела полиции. Правоохранители продолжали перестрелку с нападавшими, однако их точное количество пока неизвестно.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, которую связывают с пакистанским движением "Техрик-э-Талибан Пакистан" (TTP).

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших. Он также поручил ускорить спасательные работы.

Министерство внутренних дел Пакистана заявило, что нападение не сможет ослабить решимость страны противостоять боевикам.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари обвинил в нападении пакистанских талибов. Он заявил о необходимости полного уничтожения группировки, которую пакистанские власти называют "Фитна аль-Хаваридж".

Теракт произошел на фоне напряженных отношений между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад обвиняет афганское движение "Талибан", контролирующее власть в соседней стране, в том, что боевики TTP используют территорию Афганистана для подготовки и планирования атак.

Пакистанские власти свясвязывают рост числа нападений не только в Хайбер-Пахтунхве, но и в южной провинции Белуджистан с деятельностью боевиков, которые, по утверждению Исламабада, базируются по ту сторону афганской границы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спустя 25 лет после теракта 11 сентября 2001 года его организатор — международная исламистская террористическая организация "Аль-Каида" — перегруппировывается в Афганистане. Группировка и её ответвления создали по меньшей мере восемь подготовительных пунктов за последние три года, воспользовавшись возвращением "Талибана" к власти.

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