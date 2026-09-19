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В Пакистане террорист-смертник устроил теракт в мечети: десятки погибших, перестрелка продолжается

Катя Помазан
Новости. Мир
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Последствия теракта в Пакистане.
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В Пакистане в результате террористического нападения в городе Кохат погибли по меньшей мере 31 человек, в том числе 16 полицейских. Еще более 100 человек получили ранения, а на территории полицейского комплекса продолжается перестрелка между силовиками и боевиками.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle. Несколько нападавших до сих пор укрываются на территории комплекса, поэтому операция по их ликвидации продолжается.

Нападение произошло в пятницу, 18 сентября, на территории районного управления полиции в Кохате — городе примерно в 220 км к западу от Пешавара, в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном.

Смертник подъехал к комплексу на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Мощный взрыв привёл к значительным разрушениям, в частности повредил мечеть на территории полицейского объекта.

Теракт в Пакистане.

В момент нападения в мечети находились полицейские, члены их семей и другие гражданские лица. После взрыва как минимум двое других нападавших пытались проникнуть на территорию комплекса, после чего между ними и силовиками завязалась перестрелка.

По состоянию на субботу несколько боевиков оставались заблокированными в здании специального отдела полиции. Правоохранители продолжали перестрелку с нападавшими, однако их точное количество пока неизвестно.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, которую связывают с пакистанским движением "Техрик-э-Талибан Пакистан" (TTP).

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших. Он также поручил ускорить спасательные работы.

Министерство внутренних дел Пакистана заявило, что нападение не сможет ослабить решимость страны противостоять боевикам.

Улицы города Кохат.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари обвинил в нападении пакистанских талибов. Он заявил о необходимости полного уничтожения группировки, которую пакистанские власти называют "Фитна аль-Хаваридж".

Теракт произошел на фоне напряженных отношений между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад обвиняет афганское движение "Талибан", контролирующее власть в соседней стране, в том, что боевики TTP используют территорию Афганистана для подготовки и планирования атак.

Пакистанские власти свясвязывают рост числа нападений не только в Хайбер-Пахтунхве, но и в южной провинции Белуджистан с деятельностью боевиков, которые, по утверждению Исламабада, базируются по ту сторону афганской границы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спустя 25 лет после теракта 11 сентября 2001 года его организатор — международная исламистская террористическая организация "Аль-Каида" — перегруппировывается в Афганистане. Группировка и её ответвления создали по меньшей мере восемь подготовительных пунктов за последние три года, воспользовавшись возвращением "Талибана" к власти.

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Пакистантеракт
Редакционная политика