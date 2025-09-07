В Норвегии начались выборы в парламент: кто борется за власть

В воскресенье в Норвегии стартовали выборы в парламент, которые продлятся два дня. В центре соревнования – блок левых партий во главе с действующей Лейбористской партией и премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и правый лагерь, где главные роли играют Консервативная партия и популистская Партия прогресса. Голосование завершится в понедельник вечером, после чего станет известно, кто из трех главных лидеров будет претендовать на кресло премьера.

По данным агентства Reuters, в парламент имеют шанс пройти по меньшей мере девять политических сил. Однако реально бороться за власть будут только три партии:

Лейбористская партия,

Консервативная партия

Партия прогресса.

В центре кампании – рост стоимости жизни, налоги, работа социальных служб и вопросы энергетики. Эксперты отмечают, что результат выборов может повлиять не только на внутреннюю политику, но и на стабильность европейских энергопоставок, а также на управление норвежским суверенным фондом, который оценивается в более чем 2 трлн долларов.

Аналитики отмечают, что геополитика стала для избирателей одним из ключевых факторов. Это может сыграть в пользу Стьоре, который позиционирует себя как "надежная рука". По среднему показателю опросов, Лейбористы вместе с четырьмя меньшими партиями могут получить 88 мест, что лишь на три больше минимума, необходимого для формирования большинства. Для сравнения: в 2021 году этот блок имел 100 мест.

Сценарии коалиций

Еще в 2021 году правительство Стьоре опиралось на поддержку аграриев и социалистов. Но теперь, по прогнозам, ему, возможно, придется договариваться еще и с коммунистами и "зелеными". Политолог Йонас Стейн из университета Тромсе считает, что "самый вероятный сценарий – это сохранение Стьоре у власти, но в условиях так называемой "tutti frutti" коалиции, где партнеры будут тянуть в разные стороны".

Требования новых союзников могут включать ограничения на добычу нефти и газа, повышение налогов для богатых, а также более активное использование средств крупнейшего в мире государственного фонда.

Конкуренция правых

На правом фланге бывший премьер Эрна Солберг продвигает программу реформирования государственного сектора и отмены "налога на богатство", который, по ее мнению, вредит предпринимателям. В то же время все больше избирателей симпатизируют более радикальным позициям Партии прогресса во главе с Сильви Листхауг, которая делает ставку на антииммиграционную риторику и сейчас имеет около 21% поддержки. Это даже больше, чем у Консервативной партии (14%).

Но проблема для правых в том, что Солберг и Листхауг не договорились, кто станет премьером в случае победы. Это оставляет часть избирателей в нерешительности.

Избирательные настроения

Согласно последним данным портала pollofpolls.no, Лейбористская партия получает около 27% голосов и сохраняет позицию крупнейшей политической силы страны.

Некоторые избиратели подчеркивают, что стабильность для них важнее радикальных изменений."Стьоре – это огромный ресурс для страны", – сказала Reuters 50-летняя учительница Кристин Теллефсен из Осло, подчеркивая важность равенства и интеграции.

Международный фон

Результаты голосования также проходят на фоне новых тревог: возвращение к власти Дональда Трампа в США и война России против Украины создают дополнительную нервозность в стране с 5,6 миллиона жителей и общей границей с РФ в Арктике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в июне 2025 в Украину впервые прибыл с визитом министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Зеленский и Сандвик говорили об инвестициях в производство украинского оружия, в частности беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.

