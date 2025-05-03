В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей: среди пострадавших – женщина с детской коляской. Фото

В городе Штутгарт в южной Германии автомобиль въехал в толпу прохожих на пешеходном переходе. В результате инцидента по меньшей мере восемь человек получили ранения. 46-летняя женщина скончалась в больнице от полученных тяжких травм.

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Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на информацию полиции и прокуратуры. Отмечается, что инцидент произошел около 18.00 по местному времени в центре Штутгарта.

Mercedes-Benz въехал в группу прохожих на пешеходном переходе, ведущем к трамвайной остановке. Полиция сразу арестовала водителя авто.

В результате наезда не менее восьми человек получили ранения разной степени тяжести. Трем из них была оказана медицинская помощь на месте происшествия, тяжело травмированных доставили в больницы Штутгарта, одного человека пришлось реанимировать.

По словам очевидцев, тяжелый внедорожник также сбил женщину с детской коляской. На фото с места аварии видна разрушенная детская коляска на трамвайных путях.

Как сообщили экстренные службы, среди пострадавших есть маленький ребенок.

Также впоследствии стало известно, что одна из пострадавших – 46-летняя женщина, скончалась в больнице от полученных тяжелых травм.

Водителем внедорожника G-класса является гражданин Германии. Он был задержан на месте аварии.

В полиции Штутгарта сообщили, что по итогам предварительного расследования ДТП является "трагическим дорожно-транспортным происшествием", и "нет никаких доказательств нападения или умышленного деяния".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии произошло жуткое ДТП. Пьяный водитель грузовика из Польши с психическими отклонениями убегал от полиции, сбивая попадавшиеся ему на пути автомобили. В результате повреждены около полусотни автомобилей, пострадали 26 человек, восемь из них в тяжелом, один – в критическом состоянии.

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