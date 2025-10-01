В Мюнхене временно закрыли пивной фестиваль 'Октоберфест': что происходит. Видео

Пивной фестиваль "Октоберфест", который ежегодно проводится в немецком Мюнхене, был приостановлен из-за того, что в одном из домов города была найдена взрывчатка. Вокруг места проведения фестиваля проводят обыски.

Видео дня

Как рассказывают правоохранители, причиной стал утренний пожар на севере города. Там сначала раздались взрывы, а после этого загорелся один дом. В охваченном огнем здании нашли взрывные устройства, для обезвреживания которых были привлечены "специальные силы".

Полиция города расследует поджог дома в районе Лерхенау. По данным полиции, внутри дома была взрывчатка, а неподалеку – примерно в 10-15 минутах ходьбы от здания – был обнаружен тяжелораненый мужчина, который позже с кончался от полученных травм.

Детали инцидента

Очевидцы рассказали, что несколько взрывов произошло около 4:40 утра. Вскоре после этого спасатели получили сигнал о том, что горит жилой дом. На месте взрыва экстренные службы обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Кроме того, возле озера Лерхенау был обнаружен по меньшей мере еще один человек с огнестрельными ранениями. Полиция сообщила, что сейчас в Мюнхене продолжаются работы по тушению пожара и проводится расследование. На месте происшествия также находится группа по расследованию убийств.

Что известно о погибшем

Считается, что мужчина, тело которого обнаружили на месте взрыва, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Сообщается, что при нем был рюкзак, где также могла быть еще одна взрывчатка.

Местом происшествия стала улица Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила большую территорию и рекомендует жителям и водителям избегать этого района. По данным правоохранителей, близлежащие школы останутся закрытыми до завершения расследования.

Версия теракта

По предварительным выводам правоохранителей, взрывы и стрельба в городе никак не связаны с проведением фестиваля. Однако в полиции Мюнхена заявили, что изучают возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе. По этой причине открытие фестивальной территории отложено.

Городские власти Мюнхена сообщили, что в связи с угрозой повторных взрывов территория фестиваля будет закрыта.

По словам мэра Мюнхена Дитера Райтера, злоумышленник оставил письмо с угрозой взрыва на Октоберфесте. Полиция расследует эту связь и поэтому отложила открытие Терезиенвизе, места проведения пивного фестиваля. Также проверяются возможные связи с другими местами проведения фестиваля в Мюнхене. Именно поэтому открытие фестивальной площадки отложено.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были замечены неизвестные беспилотники. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!