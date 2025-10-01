В Мюнхене прогремели взрывы, произошла стрельба: есть погибший, на месте работают экстренные службы. Фото

Утром 1 октября в Мюнхене прогремели взрывы и началась перестрелка. По предварительным данным, в северной части города сдетонировало взрывное устройство.

В результате происшествия погиб мужчина, еще один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Подробности инцидента

С раннего утра на севере Мюнхена проводится масштабная операция полиции и пожарных. На месте работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Очевидцы рассказали, что несколько взрывов произошло около 4:40 утра. Вскоре после этого спасатели получили сигнал о том, что горит жилой дом. На месте взрыва экстренные службы обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Кроме того, около озера Лерхенау был обнаружен как минимум еще один человек с огнестрельными ранениями. Полиция сообщила, что в настоящее время в Мюнхене ведутся работы по тушению пожара и проводится расследование. На месте происшествия также находится группа по расследованию убийств.

Первые детали о погибшем

По данным немецкого издания, мужчина, тело которого обнаружили на месте взрыва, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджёг его, а затем покончил с собой. Сообщается, что при нём был рюкзак. Полиция опасается, что в рюкзаке может находится еще одна взрывчатка. Поэтому на месте инцидента работают специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Местом происшествия стала улица Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила большую территорию и рекомендует жителям и водителям избегать этого района. По данным правоохранителей, близлежащие школы останутся закрытыми до завершения расследования.

Версия теракта

В эти дни в Мюнхене проходит крупнейший в мире народный и пивной фестиваль Октоберфест. На мероприятие съезжаются десятки тысяч людей со всего мира. По предварительным выводам правоохранителей, взрывы и стрельба в городе никак не связаны с проведением фестиваля.

Позже в полиции Мюнхена заявили, что в настоящее время изучаются возможные связи с другими местами в Мюнхене, включая Терезиенвизе. По этой причине открытие фестивальной территории отложено.

В настоящее время проводятся поисковые работы в зонах ограниченного доступа вокруг фестивальной территории. Работникам Октоберфеста предложили покинуть территорию фестиваля, для них выделена специальная зона.

Городские власти Мюнхена сообщили, что в связи с угрозой повторных взрывов территория фестиваля будет закрыта минимум до 17:00 по местному времени.

По словам мэра Мюнхена Дитера Райтера, злоумышленник оставил письмо с угрозой взрыва на Октоберфесте. Полиция в настоящее время расследует эту связь и поэтому отложила открытие Терезиенвизе, места проведения пивного фестиваля. Также проверяются возможные связи с другими местами проведения фестиваля в Мюнхене. Именно по этой причине открытие фестивальной площадки отложено.

В историческом контексте фестиваль Октоберфест ранее претерпел действий террористов. В 1980 году в Мюнхене произошел один из самых крупных террористических актов. 26 сентября 1980 года в урне около общественного туалета у Бавариаринг сдетонировало взрывное устройство. В результате теракта погибло 13 и было ранено 211 посетителей. Террорист, ультраправый экстремист Гундольф Кёлер, тоже погиб во время взрыва. Тем не менее этот террористический акт не привёл к отмене фестиваля.

