В Мюнхене официально стартовал "Октоберфест": сколько стоит кружка пива и кто открыл первую бочку

В субботу, 19 сентября, в немецком Мюнхене стартовал 191-й "Октоберфест" –крупнейший в мире пивной фестиваль. Он продлится 16 дней (до 4 октября), ожидается, что мероприятие посетят более шести миллионов человек.

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Об этом пишет Bild. В этом году в столицу Баварии традиционно съехались туристы со всего мира – некоторые из них даже разбили на ночь лагерь перед главным входом, чтобы занять лучшие места в пивных палатках.

Учитывая тот ажиотаж, который наблюдался в первый день фестиваля, они делали это не зря. Многие пивные палатки пришлось закрыть уже днем из-за переполненности.

Каждый посетитель этого грандиозного народного праздника выпивает в среднем одну меру (Maß) – это ровно один литр пива. В этом году он стоит от 14,80 до 15,90 евро – почти на 2,5 процента дороже, чем в прошлом году.

Шатры Armbrustschützenzelt, Löwenbräu и Bräurosl являются одними из самых дорогих среди крупных пивных шатеров (в каждом из них пиво стоит 15,90 евро за литр). А самый дешевый литр пива можно найти в Museumszelt на Oide Wiesn (14,80 евро). Однако там подают Spaten, который в целом менее популярен среди мюнхенцев, чем Augustiner. Spaten сейчас принадлежит бельгийской компании Anheuser-Busch InBev.

Первую бочку пива на фестивале традиционно открыл мэр Мюнхена Доминик Краузе. Это произошло в пивном зале Schottenhamel и сопровождалось возгласом "O’zapft is!" (Откупорено!). После этого прозвучало 12 выстрелов – сигнал о том, что пиво теперь можно продавать во всех палатках.

Воскресенье, 20 сентября, начнется с большого парада традиционных костюмов по Мюнхену. Около 9000 человек в традиционной одежде со всей Германии пройдут маршем от Максимилианштрассе до Терезиенвизе, начиная с 10:00 утра, вместе с 60 празднично украшенными платформами. Парад обычно растягивается почти на семь километров.

А тем, кто хочет увидеть традиционные костюмы вблизи, советуют отправиться на Oide Wiesn ("Старый "Октоберфест"), вход стоит 4 евро. Внутри есть аттракционы по 1,50 евро, среди них качели, карусели, "Поезд-призрак" и "Поездка в рай". Oide Wiesn был создан в 2010 году в честь 200-летия "Октоберфеста".

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году "Октоберфест", который ежегодно проводится в немецком Мюнхене, был приостановлен из-за того, что в одном из домов города нашли взрывчатку. Вокруг места проведения фестиваля проводились обыски.

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