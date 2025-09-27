В Молдове сняли с выборов еще одну пророссийскую политическую силу

В Молдове сняли с парламентских выборов пророссийскую партию Moldova Mare (Великая Молдова), которую возглавляет Виктория Фуртунэ. Политическую силу признали преемницей партии "Шор", которая ранее была признана неконституционной.

Решение было принято Центральной избирательной комиссией после соответствующего сообщения Службы информации и безопасности Молдовы. В свою очередь Фуртунэ, которая безрезультатно требовала отвода нескольких членов ЦИК, обвинила комиссию в "политическом преследовании" ее партии.

Почему отстранили партию

В ЦИК уточнили, что основаниями для отстранения Moldova Mare от участия в выборах было использование партией финансов и ресурсов, не задекларированных в отчетности, использованием денег, полученных из-за рубежа, а также предоставлением избирателям денег, товаров, услуг или других выгод.

Отдельно Moldova Mare обвинили в участии в "замаскированном избирательном блоке" вместе с представителями других пророссийских сил и партий, связанных с Шором.

После решения ЦИК Фуртунэ заявила, что обжалует его в Апелляционном суде.

Что предшествовало

Напомним, что именно Виктория Фуртунэ призвала аннексировать историко-географический регион Буджак на юге Одесской области, чтобы Молдова получила выход к морю.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы запретила участвовать в парламентских выборах пророссийской партии "Сердце Молдовы". Ее исключили из предвыборной гонки из-за расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании.

"Сердца Молдовы" входило в список так называемого "Патриотического блока", который теперь должен обновить свой список с учетом этого решения и "соблюдением гендерного баланса".

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне парламентских выборов, которые состоятся в Молдове 28 сентября, Россия активизировала кампанию влияния на эту республику. Президент Майя Санду заявила, что Кремль потратил около 1% ВВП страны на вмешательство в избирательный процесс, распространяя дезинформацию, используя священников РПЦ и бот-сеть.

В целом Кремль пытается повлиять на выборы в Молдове несколькими способами: манипулирование голосами избирателей, организация протестов, провокаций, дезинформационных кампаний и давление на государственных служащих. Для этого в Москве разработали многоуровневый план.

