Священники и боты 'Матрешка': Санду рассказала о коварных действиях России накануне выборов в Молдове

Россия расширила кампанию влияния на Молдову перед парламентскими выборами, запланированными на 28 сентября. Кремль пытается "захватить Молдову через избирательную урну".

С соответствующими заявлениями выступила президент страны Майя Санду, передает Financial Times. Политик подсчитала, что в 2024 году РФ потратила сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы, на "вмешательство в наши выборы".

Как Москва пытается повлиять на голосование

Санду сообщила, что россияне еще активнее, чем раньше, распространяют дезинформацию в интернете и СМИ. РФ "нападает на диаспору", как высказалась она, имея ввиду попытки повлиять на выбор людей.

Президент Молдовы обвинила РФ в использовании священников Русской православной церкви для распространения пропаганды и бот-сети "Матрешка" для создания фейкового контента под видом иностранных СМИ.

Кроме того, преступники, находящиеся на содержании у Москвы, используются для разжигания беспорядков в молдавских тюрьмах.

"Россия использует действительно широкий спектр инструментов... пытаясь подавить наши институты", – сказала глава Республики Молдова, отметив, что тактика агрессора изменилась по сравнению с кампанией влияния 2024 года.

Ранее на этой неделе, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, политик попросила у ЕС поддержки и предупредила, что угроза существует не только для ее государства.

"Я хочу, чтобы ЕС извлек урок из нашего опыта. Молдова – хрупкая демократия, но мы видим, что некоторые действия России в Молдове затем переносятся и в другие страны. Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий", – заявила она Financial Times перед своим выступлением.

