В Молдове пророссийской партии запретили участвовать в выборах: как отреагировали сторонники Кремля

Центральная избирательная комиссия Молдовы запретила пророссийской партии "Сердце Молдовы" участвовать в парламентских выборах. Ее исключили из предвыборной гонки из-за расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании.

Об этом сообщило NewsMaker. Пророссийская партия назвала решение ЦИК незаконным и собирается судиться с властями.

Отмечается, что ЦИК исключила кандидатов от "Сердца Молдовы" из списка Патриотического блока, который теперь должен в течение 24 часов обновить его с учетом этого решения и соблюдением гендерного баланса.

В чем обвиняют прокремлевскую политсилу "Сердце Молдовы"

Против "Сердца Молдовы" открыто уголовное производство – пророссийскую партию обвиняют в подкупе избирателей, незаконном финансировании политсилы и отмывании денег.

В начале сентября у представителей "Сердца Молдовы" прошли обыски в рамках этого производства.

Лидер партии Ирина Влах утверждает, что уголовное дело сфабриковали по заказу правящей "Действие и солидарность" (PAS). Зато в PAS заявили, что "все обязаны соблюдать закон".

Министерство юстиции по запросу ЦИК обратилось в суд с требованием ограничить деятельность партии "Сердце Молдовы" в связи с расследованием. 25 сентября Апелляционная палата Кишинева одобрила запрос Минюста.

Как отреагировали сторонники Кремля на решение ЦИК

Партия "Сердце Молдовы" назвала решение Центральной избирательной комиссии "незаконным и политически мотивированным".

Патриотический блок организовал протест в день заседания Центризбиркома.

Кандидат в депутаты от Патриотического блока Влад Батринча обратился в Конституционный суд, чтобы обжаловать поправки в закон "О политических партиях", которые позволяют ограничивать деятельность пророссийских формирований.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия активизировала кампанию влияния на Молдову перед парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября. Президент Майя Санду заявила, что Кремль потратил около 1% ВВП страны на вмешательство в избирательный процесс, распространяя дезинформацию, используя священников РПЦ и бот-сеть. По словам Санду, Москва стремится "захватить Молдову через избирательную урну", а ее тактика стала более агрессивной, чем в 2024 году.

Кремль пытается повлиять на выборы в Молдове несколькими способами: манипулирование голосами избирателей, организация протестов, провокаций, дезинформационных кампаний и давление на государственных служащих. Для этого в Москве разработали многоуровневый план.

