Финансируемая Россией сеть намерена сорвать выборы в Молдове – BBC

Тайная сеть фейковых новостей, финансируемая Россией, пытается сорвать предстоящие демократические выборы в Молдове. Участники за деньги делают ложные публикации, пророссийские опросы, пытаясь выдать за общественные настроения.

Об этом говорится в расследовании BBC. Журналисты под прикрытием обнаружили, что участникам предлагали деньги за публикации пророссийской пропаганды и фейковых новостей. Их цель – подорвать авторитет проевропейской правящей партии страны накануне парламентских выборов 28 сентября.

Участникам платили также за проведение так называемых опросов от имени несуществующей организации. Их задачей было находить сторонников пророссийской оппозиции, записывать их ответы на видео и выдавать это за общественные настроения.

Первые результаты таких фальшивых опросов уже появились в Интернете. Они якобы свидетельствуют о проигрыше правящей партии, хотя официальные данные показывают другую картину.

Реальные данные социологов

На самом деле опросы авторитетных социологических служб демонстрируют преимущество Партии действия и солидарности (ПАС). Политическая сила, основанная президентом Майей Санду, пока опережает пророссийский Патриотический избирательный блок (ПВБ).

То есть фейковые исследования должны создать сомнения в легитимности предстоящих выборов. Организаторы рассчитывают подорвать доверие к официальным результатам.

Связь сети с Иланом Шором и "Евразией"

ВВС установила, что сеть связана с молдавским олигархом Иланом Шором. Против него США ввели санкции за "злонамеренные операции влияния Кремля", а Великобритания – за коррупцию; сейчас он находится в Москве.

К схеме также причастна неправительственная организация "Евразия". Она имеет тесные связи с Шором и находится под санкциями США, ЕС и Великобритании из-за подкупа граждан Молдовы во время референдума 2023 года.

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС тогда завершился минимальным перевесом проевропейских голосов. Именно поэтому Кремль и его союзники стремятся изменить тактику.

"В 2024 году в центре внимания кампании [Илана Шора] были деньги. В этом году в центре внимания дезинформация", – заявил начальник полиции Молдовы Виорел Чернаутяну в интервью BBC World Service.

Журналисты обратились за комментариями к Илану Шору и представителям организации "Евразия", но те на запрос не ответили.

Молдова – небольшое государство, но ее географическое положение делает страну стратегически важной. Она расположена между Украиной и Румынией, которая является членом ЕС, что делает Молдову особым объектом интересов как Брюсселя, так и Кремля.

Российская сеть в Telegram координировала фейковые кампании в Молдове

Всемирная служба BBC получила доступ к тайной сети, которая действовала через мессенджер Telegram. Ссылку для входа журналистам передал информатор. Этот доступ позволил понять, как работает антидемократическая пропагандистская система. Расследование показало масштабные попытки повлиять на выборы в Молдове.

Журналистка под прикрытием вместе с 34 другими новичками была приглашена на тайные онлайн-семинары. Они имели целью подготовку "оперативников" для информационной кампании. Среди названий лекций были громкие лозунги, такие как "Как пройти путь от кухни до национального лидера". Кандидатов регулярно тестировали, чтобы отсеять тех, кто не подходил.

После этого с журналисткой связалась координатор сети Алина Жук. Она родом из Приднестровья, а ее соцсети свидетельствуют о частых поездках в Россию.

Жук сообщила, что журналистке под прикрытием готовы платить 3000 молдавских леев (около 170 долларов) ежемесячно. Деньги поступали бы через подсанкционный российский банк "Промсвязьбанк", который обслуживает Минобороны РФ и связан с компаниями Илана Шора.

Новобранцев учили создавать посты в TikTok и Facebook с помощью ChatGPT. Им объяснили, что сообщения должны быть с сатирой, но не полностью сгенерированы ИИ.

В Telegram-группе журналисты BBC увидели старые инструкции участникам. Сначала задания ограничивались патриотическими постами об исторических деятелях Молдовы, но впоследствии темы стали откровенно политическими.

Журналистке приказали распространять бездоказательные заявления против правительства. В частности, о якобы планах фальсификаций выборов, о "условиях ЕС", требующих превратить молдаван в ЛГБТК+, а также о якобы причастности президента Майи Санду к торговле детьми.

Несмотря на такие вбросы, BBC не обнаружила признаков аналогичных кампаний против власти в соцсетях. Журналисты под прикрытием публиковали только точный контент и делали это ограниченно.

Расследование показало, что сеть состоит как минимум из 90 TikTok-аккаунтов. Они публиковали тысячи видео, которые с января набрали более 23 миллионов просмотров и 860 тысяч лайков. Это значительные цифры для страны с населением всего 2,4 миллиона человек. В то же время DFRLab подсчитала, что более широкая сеть собрала более 55 миллионов просмотров и 2,2 миллиона лайков.

Кроме дезинформации, Алина Жук предлагала платить 200 леев (12 долларов) в час за проведение уличных опросов. Речь шла о неофициальных разговорах с жителями Кишинева относительно их политических симпатий.

Респондентов, которые поддерживали пророссийскую оппозицию, предлагали тайно записывать на видео. Жук утверждала, что это нужно, чтобы "предотвратить фальсификации выборов" в случае победы Партии действия и солидарности.

Агент BBC зафиксировала телефонный разговор Жук, где та просила деньги из Москвы. Координатор говорила: "Мне просто нужно выплатить своим людям зарплату".

Кроме этого, журналисты нашли фотографии Жук на сайте НПО "Евразия", связанной с Иланом Шором. Одна из Telegram-групп также называлась "Лидеры Евразии".

Посольство России в Великобритании заявило, что не имеет отношения к дезинформационной кампании. В дипломатическом ведомстве также обвинили ЕС во вмешательстве в выборы в Молдове.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Майя Санду заявила, что Россия расширила кампанию влияния на Молдову перед парламентскими выборами, запланированными на 28 сентября. Кремль пытается "захватить Молдову через избирательную урну".

