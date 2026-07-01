В мире отказываются от традиционной туалетной бумаги: какую альтернативу выбирают

Все больше людей по всему миру постепенно отказываются от традиционной туалетной бумаги и выбирают более экологичные альтернативы. Такие изменения объясняются стремлением сократить количество отходов, снизить расходы и уменьшить экологический след.

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Производители реагируют на этот тренд новыми решениями: от бумаги из бамбука в экологичной упаковке до современных сантехнических приспособлений для гигиены. Об этом сообщает Liber Tatea.

Мир переходит на альтернативы туалетной бумаге

Во многих странах Северной Америки и других регионах постепенно меняются потребительские привычки, ведь люди всё чаще отказываются от традиционной туалетной бумаги в пользу решений, позволяющих уменьшить количество отходов, сократить расходы в долгосрочной перспективе или снизить воздействие на окружающую среду. Часть людей делает это из экономических соображений, другие – из-за обеспокоенности вырубкой лесов и стремления сделать быт более экологичным.

И одной из заметных тенденций становится отказ от традиционной туалетной бумаги. В ответ на этот спрос рынок предлагает новые решения, в частности продукцию из бамбука и биде, которые позиционируются как более экологичная альтернатива.

Бамбук – многолетнее вечнозеленое растение семейства злаковых, которое отличается прочными древесными стеблями, быстрым ростом и высокой устойчивостью к внешним условиям. Его часто называют "железным деревом" и широко используют в строительстве, мебельном производстве, текстильной промышленности и пищевой сфере.

Биде – это сантехническое устройство, похожее на унитаз или небольшую раковину, предназначенное для гигиенической очистки интимных зон после посещения туалета. Оно работает с помощью струи воды, обеспечивая более деликатное и эффективное очищение, и всё чаще рассматривается как альтернатива туалетной бумаге.

От чего зависит экологичность альтернатив бумаге

Что касается туалетной бумаги из бамбука, эксперты подчеркивают, что оценивать экологичность таких товаров следует комплексно, учитывая не только сырье, но и весь производственный цикл.

Исследовательница из Колледжа природных ресурсов Университета штата Северная Каролина Наика Форфора обратила внимание на то, что производство бамбуковой целлюлозы в разных странах существенно различается по экологическому воздействию. В частности, в Китае этот процесс часто зависит от угольной энергетики, тогда как в Канаде и Бразилии чаще используют более чистые источники — гидроэнергию или древесные отходы.

По её словам, переход на возобновляемую энергетику способен существенно снизить негативное воздействие производства различных материалов на окружающую среду.

В то же время исследователи подчеркивают, что сам бамбук не является проблемным ресурсом, ведь при использовании экологически чистых технологий продукция из него обладает свойствами, сопоставимыми с древесными аналогами.

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