В лондонском парке дети целенаправленно убили из рогаток почти полсотни кольчатых попугаев – BBC

Дети устраивают целенаправленные атаки на кольчатых попугаев с рогаток в парке на юго-востоке Лондона, в результате чего за три недели погибли 43 птицы. Нападающие, по словам сотрудницы организации по спасению животных, освещают попугаев ярким светом, когда те ночуют на деревьях, после чего стреляют в них.

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Об этом сообщает BBC. Директор Greenwich Wildlife Network Рэй Геллел заявила, что мертвых птиц находили в парке Priory Gardens в Орпингтоне, в частности пятерых — только в понедельник.

Птиц атакуют, когда они спят

По словам Геллел, кольчатые попугаи ночуют вместе на деревьях, из-за чего становятся легкой мишенью для нападавших. Она утверждает, что те используют яркий свет, чтобы дезориентировать птиц, после чего стреляют в них из рогаток.

Нападения с использованием рогаток в этом парке, по данным Greenwich Wildlife Network, фиксируются ещё с 2020 года. Ранее мишенями становились белки, голуби, сороки и утки, а в последнее время нападения направлены преимущественно на кольчатых попугаев.

Местные жители и посетители парка также становились свидетелями таких инцидентов днём. Геллел утверждает, что некоторые нападающие снимают свои действия на видео и публикуют записи в TikTok.

По её словам, на территории парка регулярно находят боеприпасы для рогаток — в частности, тяжёлые шариковые подшипники, гайки и болты. Такие предметы могут наносить животным глубокие раны и тяжёлые переломы.

Организация призвала усилить контроль за продажей рогаток

Greenwich Wildlife Network призвала ужесточить правила продажи рогаток несовершеннолетним и уделять больше внимания преступлениям против дикой природы.

В организации при этом подчеркнули, что кольчатые попугаи являются инвазивным видом, не являющимся местным для Великобритании, поэтому в отношении них действуют иные правила контроля, чем в отношении коренных видов птиц. Однако это, по словам Геллел, не означает, что жестокое обращение с ними допустимо.

"Принадлежность к инвазивному или неместному виду не лишает животное способности страдать и не делает умышленную жестокость приемлемой", — сказала она.

Геллел также отметила, что даже законный контроль численности диких животных должен осуществляться в соответствии с установленными правилами и требованиями относительно их благополучия.

"Нападение с рогатки, в результате которого птица получает тяжелые ранения, нельзя игнорировать только из-за того, к какому виду она принадлежит", — подчеркнула директор организации.

В Бромлийском совете заявили, что обеспокоенность из-за убийства и нанесения увечий птицам сохраняется. Представитель местных властей сообщил, что совет помогает полиции в расследовании.

"Существует общее беспокойство по поводу того, что, как мы видим, птиц калечат или убивают, в частности в последнее время попугаев. Мы знаем об этих случаях благодаря бдительности местных жителей и группы Friends of Parks", — сказал представитель совета.

Напомним, в Лондоне в автобусе нашли брошенную маленькую обезьянку, которую оставили в сумке для белья вместе с клеткой. По данным зоозащитников, животное было напугано и обезвожено, а правоохранители и специалисты пытались установить личность его владельца.

Как писал OBOZ.UA, в Павлограде разгорелся скандал из-за видео и сообщений о жестоком обращении несовершеннолетней девушки с животными. Полиция возбудила уголовное дело, установила личность школьницы и начала выяснять обстоятельства происшествия.

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