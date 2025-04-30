В Латвии бросили за решетку наемника, воевавшего против Украины

Гражданин Латвии приговорен к шести годам лишения свободы за участие в войне в Украине на стороне вооруженных сил РФ. Еще два года он проведет под наблюдением на испытательном сроке.

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Прокуратура подчеркнула, что подобные действия квалифицируются как угроза национальной безопасности страны. Об этом сообщает LRT.

Следствие установило, что в 2023 году мужчина вступил в ряды российской армии, в частности в артиллерийское подразделение 80-го танкового полка.

В 2024 году он попал на фронт в Донецкой области, где занимался обустройством оборонных укреплений, охраной объектов, а также участвовал в боевых действиях и стрелковой подготовке.

Суд признал его виновным в нарушении закона о национальной безопасности, запрещающем латвийским гражданам служить в армиях иностранных государств.

Напомним, четыре предателя, воевавших против Украины на востоке, получили по 15 лет тюрьмы. Жители оккупированных территорий Донбасса попали в плен в конце 2024 года. Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, воины штурмового батальона "Карпатская Сечь" ВСУ на Торецком направлении взяли в плен гражданина Сенегала, воевавшего на стороне РФ. Африканский наемник рассказал, что раньше учился в России, а на войну пошел для заработка и последующего выезда в ЕС.

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