В Индонезии произошел пожар на пароме: пять погибших, 41 человек пропал без вести

У острова Мадура в Индонезии произошел крупный пожар на пассажирском пароме KMP Mutiara Sentosa 2, следовавшем из Сурабаи в Макасар. На данный момент известно, что по меньшей мере пять человек погибли, еще 41 считается пропавшим без вести.

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В то же время сотни пассажиров были эвакуированы. Об инциденте сообщает BBC.

Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии Basarnas сообщает, что сигнал о пожаре поступил спасателям в 08:24 по местному времени. Капитан судна подал сигнал о возгорании, когда паром находился в море у острова Мадура, совершая рейс из второго по величине города Индонезии Сурабаи в Макасар на острове Сулавеси.

Пожар возник между 06:00 и 07:00 по местному времени. Впоследствии спасатели сообщили, что судно было почти полностью охвачено огнем, а пассажиры ждали помощи на носовой части и капитанском мостике.

Опубликованные местными СМИ кадры запечатлели густые клубы черного дыма, поднимавшиеся над паромом. Люди в спасательных жилетах спускаются с судна, прыгают в воду и ожидают эвакуации. Некоторым пассажирам бросали спасательные круги, после чего их подбирали спасательные суда.

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