В Иране заявили об атаке на американскую военную базу в Сирии

Иранские пропагандистские СМИ заявили об атаке по армии Соединенных Штатов Америки на территории Сирии. Речь идет об американской военной базе в северо-восточной провинции Хасеке.

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По предварительным данным, в сторону базы иранские войска открыли минометный огонь. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

По словам источников, целью атаки стала американская военная база в западной провинции Хасеке в Сирии. На данный момент неизвестно, получила ли военная инфраструктура США в указанном районе какие-либо повреждения. В то же время источники сообщили, что после нападения на главном входе были приняты строгие меры безопасности.

Детали инцидента по состоянию на 14:15, а также информация о том, кто именно осуществил атаку, остаются неясными. Официально Тегеран пока не сообщал об обстреле американской базы в Сирии. В то же время некоторые сообщения указывают на то, что это могло быть ответом на недавние удары США по ядерным объектам в Иране.

Хотя ни одна группа не взяла на себя прямую ответственность за атаку на базу в Сирии, многие СМИ указывают на то, что за ней могут стоять проиранские ополченцы в Ираке и Сирии, которые ранее неоднократно наносили удары по американским силам на Ближнем Востоке.

На данный момент нет официальных заявлений США о масштабе ущерба или потерях в результате атаки на базу в Сирии. Однако ранее США заявляли, что их военные силы в регионе приведены в повышенную готовность.

Согласно информации из открытых источников, в северо-восточной сирийской провинции Хасеке расположена одна из нескольких небольших американских баз в регионе. Военный объект используется армией США для поддержки операций против ИГИЛ и для поддержки Сирийских демократических сил.

Провинция Хасеке на северо-востоке Сирии является ключевым регионом для американского военного присутствия в стране. США разместили в этом регионе войска в рамках операции "Непоколебимая решимость" с основной целью борьбы с ИГИЛ и поддержки Сирийских демократических сил.

В апреле 2025 года Министерство обороны США объявило о планах сократить число американских военнослужащих в Сирии до менее чем 1000 человек, по сравнению с пиковым показателем в 2500. В целом до конца года американцы планируют провести реструктуризацию своего военного присутствия в северо-восточной части Сирии, сокращая количество баз с восьми до трех, с планами по консолидации операций на одной-единственной базе в будущем.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки американские войска могли применить мощнейшую в мире неядерную бомбу весом почти 14 тонн. Речь идет о бомбе GBU-57, которая способна пробивать самые укрепленные сооружения, толщиной в десятки метров.

Как сообщал OBOZ.UA, после бомбардировки ядерных объектов Военно-воздушными силами США иранское правительство разбрасывалось угрозами, которые касались ударов по американским базам и перекрытия Ормузского пролива.

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