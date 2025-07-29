В Пекине из-за мощного наводнения эвакуировали десятки тысяч людей: известно о десятках жертв. Фото

В столице Китая, Пекине, из-за рекордных ливней произошло масштабное наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 30 человек. Еще почти 80 тысяч жителей пришлось срочно эвакуировать в безопасные места.

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Об этом сообщает государственное телевидение CCTV. Наибольшие потери понесли горные северные районы города – Миюн и Яньцин. Именно здесь вода достигла критических отметок, затопив улицы, жилые кварталы и транспортную инфраструктуру.

Стихия накрыла столицу Китая

Дожди, начавшиеся в прошлую среду, усилились в понедельник и буквально превратили городские районы в реки. За двое суток в некоторых районах Пекина выпало более 543 мм осадков – почти годовая норма, которая обычно составляет 600 мм.

В водохранилище Миюнь – крупнейшее на севере Китая – уже поступило более 730 миллионов кубометров воды, тогда как объем сброса за это время составляет лишь 120 миллионов. Подобная ситуация сложилась и в Яньцине, где власти осуществляют контролируемые сбросы из четырех водохранилищ.

Пекинские власти объявили красный уровень опасности – самый высокий в системе предупреждения. Жителей призвали не приближаться к рекам, озерам и водохранилищам. Для безопасности граждан закрыли большинство туристических локаций, в частности Запретный город и Национальный музей Китая.

Мощные ливни коснулись также провинции Хэбэй и города Тяньцзинь. В Хэбэе сообщают о по меньшей мере 4 погибших и 8 пропавших без вести. В Тяньцзине жертв нет, но более 5,5 тысяч человек уже эвакуированы.

Масштабная спасательная операция

В зону бедствия направлены сотни спасателей, спецтехника и подразделения внутренних войск. Центральные власти КНР выделили 600 миллионов юаней (более $80 млн) на аварийно-восстановительные работы, в частности ремонт дорог, восстановление электроснабжения и водоснабжения.

Что предшествовало

17 июля в Румынии пронесся мощный ураган, скорость которого достигала 90 километров в час. Во время 30-минутной непогоды падали деревья, с домов срывало крыши. Одна женщина погибла, есть пострадавшие.

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