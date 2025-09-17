Германия внезапно изменила позицию касательно кремлевских миллиардов: почему это важно

В немецком правительстве набирает популярность идея использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Таким образом Берлин стремится предотвратить дополнительную нагрузку на экономику своей страны в случае прекращения финансирования из США.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные анонимные источники. Мол, судьбу российских активов, против использования которых ранее выступала Германия, помогла решить внутриполитическая борьба в стране.

Берлин изменил мнение

"Изменение курса Берлина происходит на фоне опасений, что, если поддержка США при Трампе уменьшится, поддержка Украины ляжет тяжелым бременем на крупнейшую экономику Европы, что может еще больше подпитать рост влияния ультраправых в Германии", – отмечают источники журналистов.

Впрочем, о полной конфискации, на чем продолжают настаивать США и некоторые восточноевропейские страны, пока речь не идет. Как ожидается, этот вопрос будет поднят на встрече министров финансов стран-членов ЕС на этой неделе в Копенгагене. Окончательное решение должно быть принято на октябрьском саммите ЕС.

Зачем Украине столько денег

Украина нуждается во внешнем финансировании для социальной реформы – без этого невозможно будет осовременить прожиточный минимум в Украине, который планируют повысить до около 10-12 тысяч гривен. На такую сумму, как ранее заявлял нардеп Даниил Гетманцев, в Украине реально прожить.

Соответствующие законы об отвязке прожиточного минимума от зарплат государственных служащих уже поданы в Верховную Раду. Их принятие позволит уменьшить давление на бюджет и сделает систему более прозрачной, а также изменит подход к самому определению минимальной суммы для жизни.

После реформы прожиточный минимум будет напрямую соотноситься с минимальной зарплатой и пенсией, с поправкой на трудоспособность и инвалидность. Это означает, что:

минимальная зарплата и необлагаемый минимум должны обеспечивать реальное выживание;

минимальная пенсия и пенсии по инвалидности повышаются по графику, который бюджет может позволить;

повышение социальных стандартов связано с детенизацией экономики, например от табачной отрасли.

Как российские активы используют для поддержки Украины

Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов суверенных активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

Самыми активными противниками конфискации замороженных активов России в Европейском Союзе (ЕС), кроме Германии, были Франция, Италия и Бельгия. Например, власти последней опасаются, что это поставит под угрозу немедленную и долгосрочную репутацию страны как центра финансовых услуг, а также подорвет доверие к евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 10 сентября Украина получила от ЕС уже восьмой транш в размере 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках инициативы "Большой семерки" (G7) ERA Loans. Средства позволяют финансировать ключевые расходы госбюджета, включая "социалку".

