В ЕС бушуют рекордные лесные пожары: в огне более 1 миллиона гектаров

Европейский Союз сейчас переживает самый сильный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. Больше всего страдает от этого бедствия Испания и Португалия, а общая площадь лесных пожаров уже превысила один миллион гектаров. Такие показатели в Европе фиксируются впервые.

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах EFFIS, начиная с января текущего года в огне сгорело 1 016 000 гектаров Европы. Как отмечает Politico, это больше Кипра площадь, или треть площади Бельгии.

В EFFIS начали вести учет лесных пожаров в 2006 году. С тех пор ни разу пожары на местности не достигали отметки в один миллион гектаров. Максимальные данные фиксировались в 2017 году, когда общая площадь лесных пожаров ЕС составила 987 тысяч гектаров.

По данным EFFIS, пик приходится на 5 августа, когда за сутки сгорело 380 тысяч гектаров. Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове.

На Испанию приходится более 400 тысяч гектаров, которые сгорели, тогда как в значительно меньшей Португалии пламя охватило более 270 тысяч гектаров – это три процента всей территории страны.

Именно Испания испытывает самые тяжелые лесные пожары, где огонь довольно часто добирается до населенных пунктов. В стране эвакуированы тысячи жителей.

Обе страны в последние недели пережили лютую жару, которая и считается причиной пожаров – именно погода высушила леса и превратила полуостров в пороховницу. Причем, как уточняют исследователи, самым большим фактором катастрофических пожаров для Испании и Португалии стала флора стран. А именно – чрезмерное количество легковоспламеняющейся растительности.

Еще одним весомым фактором считается неспособность власти принять превентивные меры против пожаров. Так, специальный прокурор Испании по вопросам окружающей среды только на этой неделе начал расследование по поводу отсутствия планов предотвращения пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа недавно пережила длительную волну аномальной жары, которая установила новые температурные рекорды и провоцировала опасные природные явления. Самая сложная ситуация наблюдалась в уже упомянутых Португалии и Испании, а также в Скандинавии и Польше.

