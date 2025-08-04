Европа страдает от аномальной жары: синоптики прогнозируют новые температурные рекорды и риск лесных пожаров

Европа переживает длительную волну аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды и провоцирует опасные природные явления. Самая сложная ситуация наблюдается в Португалии, Испании, Скандинавии и Польше.

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Об этом пишет Euro News со ссылкой на синоптиков. На материковой части Португалии объявлено чрезвычайное положение из-за высокого риска лесных пожаров. Температура воздуха в регионе колеблется от +36°C до +44°C, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Из-за возгорания уже пришлось эвакуировать жителей одного из населенных пунктов в долине реки Дуэро.

Климатологи объясняют, что к аномальной жаре привели горячие воздушные массы из Северной Африки. В Испании объявлено "красное предупреждение" почти по всей стране, кроме Кантабрии и Канарских островов. Текущая тепловая волна – уже вторая этим летом, и по прогнозам, продлится как минимум до конца недели, достигая пика в понедельник и вторник.

Скандинавия бьет температурные рекорды

Даже северная Европа страдает от небывалой жары. По данным метеорологов, регион переживает самую продолжительную тепловую волну с 1960-х годов.

В Финляндии температура в течение трех недель не опускалась ниже +30°C.

температура в течение трех недель не опускалась ниже +30°C. В Швеции аналогичные значения держались 12 дней подряд.

Кроме того, частыми стали ураганы и грозы с молниями, провоцирующие новые лесные пожары.

Польша ждет грозы и шквалы

В восточной Польше синоптики предупреждают о сильных грозах, ливнях и граде, а также порывах ветра до 80 км/ч. За короткое время может выпасть до 45 мм осадков, что грозит локальными подтоплениями. При этом воздух во многих регионах прогреется до +30°C, и ожидается новая волна жары.

Италия встречает дожди, но опасность не исчезла

В Италии, где в течение последних недель также царила невыносимая жара, ситуация постепенно меняется. На Адриатическом побережье начались дожди и грозы. Однако они несут свои риски: во время бури на пляже в Пьомбино молния поразила 70-летнего мужчину. Благодаря быстрой работе спасателей его сердце удалось запустить после 30 минут реанимации, и пострадавшего госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Греции возникли масштабные лесные пожары, вызванные сильной жарой и ветрами. В конце июля температура в центральной части страны достигла 42,4°C, что осложнило работу спасателей.

Тем временем в соседней Турции зафиксирована самая высокая температура в истории, поскольку пожары бушевали в нескольких регионах. Из-за стихии погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе 10 спасателей-добровольцев и работников лесного хозяйства.

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