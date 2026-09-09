В Ереване цены на жилье взлетели на фоне бегства россиян от мобилизации: некоторые квартиры подорожали вдвое

В России продолжают циркулировать слухи о возможном объявлении мобилизации после выборов в госдуму, которые состоятся в конце сентября. И минимум часть россиян эти слухи воспринимает серьезно и ищет, куда уехать из страны, чтобы избежать попадания в ряды путинской армии.

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На этом фоне фиксируется резкое повышение цен на аренду жилья в столице Армении – Ереване, местами они подскочили в два раза. Об этом пишет российское издание "Можем объяснить".

Что известно

В августе в Ереване резко подскочила стоимость аренды квартир. Цены повысили почти 80% арендодателей, утверждает издание.

Журналисты изучили 18 актуальных объявлений о сдаче жилья на сайте list .am и историю цен на них. Среднее увеличение стоимости составило 13%, хотя есть случаи роста почти вдвое.

"Можем объяснить" приводит несколько примеров:

Двухкомнатная квартира площадью 56 м² на проспекте Комитаса с марта подорожала почти вдвое – с 250 до 450 тыс. драм в месяц (примерно с 26 до 47 тыс. грн).

на проспекте Комитаса с марта подорожала почти вдвое – (примерно с 26 до 47 тыс. грн). Цену на двухкомнатную квартиру чуть большей площади на улице Монте Мелконяна с апреля поднимали два раза на 50 тыс. драм — сейчас ее предлагают за 400 тыс. в месяц (чуть больше 42 тыс. грн).

на улице Монте Мелконяна с апреля поднимали — сейчас ее предлагают за (чуть больше 42 тыс. грн). Трехкомнатная квартира на улице Гюрджян в августе подорожала на 150 тыс. драм ( с 350 до 500 тыс.драм или с почти 37 тыс. до почти 50 тыс. грн).

на улице Гюрджян в августе ( или с почти 37 тыс. до почти 50 тыс. грн). Стоимость аренды двухкомнатной квартиры на ул. Ваграма Папазяна в августе увеличили на 40 тыс. драм (до 260 тыс. в месяц или более 27 тыс.грн).

"Некоторые арендодатели экспериментируют с ценой: стоимость трехкомнатной квартиры на том же проспекте Комитаса в течение лета менялась 5 раз – как вверх, так и вниз. Но с мая она все равно подорожала на 60 тыс. драм", – пишет "Можем объяснить"

Ранее секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил, что страна готова принять россиян, которые уедут из России из-за возможной мобилизации. В Москве на Ереван из-за этого обиделись: в МИД РФ назвали слова Симоняна "провокационными".

Осенью 2022 года, когда в России Кремль объявлял "частичную мобилизацию", Армения стала одной из стран, куда бежали россияне. По оценкам армянских властей, 108-110 тысяч из них остались жить в этой стране, остальные уехали в другие государства.

Издание также процитировало основательницу проекта "Ковчег" Анастасию Буракову, которая убеждена, что Армения остается "достаточно безопасным вариантом для эмиграции, особенно для тех, у кого по каким-либо причинам нет загранпаспорта!

"Это касается тех, кто хочет скрыться от мобилизации – и при этом не имеет уголовного преследования в России. Статьи за неявку по мобилизационной повестке в российском УК пока нет. А вот если есть уголовное дело – то ехать в Армению не стоит, даже с территории третьих государств. В Армении работает система межгосударственного розыска СНГ и ЕАЭС. Политическую подоплеку преследования там не проверяют", – объяснила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в России начали вербовать на войну против Украины "по-новому".

Граждан страны-террориста России торопят заключать контракты, чтобы "успеть до мобилизации" и заработать денег на войне.

За участие в агрессии против Украины россиянам обещают миллионы рублей.

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