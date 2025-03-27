В Египте затонула туристическая подлодка с россиянами: шесть человек погибли, есть пропавшие без вести. Фото и видео

В Египте в Красном море затонула туристическая подводная лодка с 44 туристами из разных стран, в том числе из РФ. Шесть человек погибли, девять пострадали, также есть пропавшие без вести. Среди погибших по меньшей мере четверо – россияне.

Видео дня

Как сообщают египетские СМИ, прогулочный батискаф "Синдбад" потерпел катастрофу в километре от берегов Хургады. Из порта города он отправился на подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, одной из главных достопримечательностей региона.

На борту находились 44 туриста. Большую часть людей спасли – доставили в больницы и отели Хургады.

По данным издания Al Masry Al Youm, спасены 29 пассажиров. Известно что лодка затонула в районе яхтенного порта "одного из известных" прибрежных отелей.

Шесть человек погибли, еще несколько туристов пропали без вести.

Кремлевское агентство ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Хургаде сообщает, что по меньшей мере четверо погибших были гражданами России.

Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Предварительной причиной крушения стало столкновение с рифом после того, как пилот не справился с управлением.

На место происшествия прибыли силы безопасности и спасатели, власти Египта начали расследование.

Прогулочный батискаф "Синдбад", по информации местных СМИ, использовался уже несколько лет и мог погружаться на глубину до 22 метров.

Дополняется...