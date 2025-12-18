В Долине Смерти прошли рекордные дожди: какое уникальное явление удалось увидеть

Долина Смерти, часть пустыни Мохаве, простирающаяся через штаты Калифорния и Невада, известна своими экстремальными погодными условиями. Однако в последние недели это место в США побило рекорды не по температурам воздуха, а по количеству осадков.

Служба национальных парков США (NPS) сообщила о беспрецедентных осадках в национальном парке "Долина Смерти" – ливни были настолько сильными и продолжительными, что там снова наполнилось древнее озеро. Об этом пишет ScienceAlert.

Речь идет об озере Мэнли, расположенном в бассейне Бедвотер – самой низкой точке Северной Америки. В один из периодов своей истории оно, вероятно, было глубиной более 300 метров.

Это озеро не существовало в стабильном виде более 10 тысяч лет – с тех пор, как последствия последнего ледникового периода исчезли из ландшафта.

Благодаря рекордным осадкам озеро вернулось, хотя, по данным NPS, его уровень в большинстве мест "не поднимется выше верхней части ботинок". Ввиду этого, пока что о прогулках по озеру на лодках речь не идет.

В течение многих лет озеро неоднократно частично восстанавливалось после периодов интенсивных осадков. Оно также ненадолго появилось снова после того, как в 2023 году через регион прошел ураган Хилари.

Как сообщал OBOZ.UA, после 7 лет засухи в прибрежной провинции Сафи (Марокко) из-за сильных ливней произошли внезапные наводнения. Стихия разрушила дома и унесла жизни по меньшей мере 21 человека.

