В Альпах, в глубине горного массива, строят тайные хранилища для миллиардеров. Фото

В Швейцарских Альпах продолжается строительство подземных бункеров для миллиардеров. Надежное укрытие для денег и драгоценностей, произведений искусства и роскошных автомобилей им предлагают приобрести на горном массиве Брюниг: просторные бункеры там заглублены на 100 м.

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Такой бункер, обещает компания-застройщик, станет надёжным укрытием при любом чрезвычайном событии – от стихийного бедствия до войны. Подробности о самом необычном строительном проекте в Европе раскрыло издание Bild.

В Альпах строят подземные бункеры для богачей

В Швейцарских Альпах строят убежища для богачей прямо в горах, где ранее велась добыча полезных ископаемых и бурение горной породы. Недавно стало известно, что здесь существует определённая градация: для миллиардеров строят особые, очень дорогие бункеры, где уже совсем скоро они смогут хранить драгоценности и деньги, произведения искусства и даже автомобили — что угодно, кроме наркотиков и взрывчатки.

В горах Швейцарии, которые, по определению журналистов, постепенно превращаются в "крепость для частных активов самых богатых людей мира", на перевале Брюниг такие бункеры строит компания Brünig Mega Safe AG.

Углубленные на глубину 100 м в недра горы, эти бункеры будут изолированными и обеспечат защиту от любых угроз – от стихийных бедствий до вооруженного нападения. И произойдет это уже совсем скоро.

"Строительство помещения с высоким уровнем безопасности завершено. В январе мы приступили к строительству входа для складов", – рассказал в комментарии изданию член совета директоров Brünig Mega Safe AG Гуго Шиттенгельм.

Первые бункеры, по его словам, могут быть полностью готовы уже в 2028 году.

"Хранилище для богатых" на данный момент является одним из самых необычных строительных проектов в Европе. Цены на одно хранилище достигают одного миллиона евро за 99 лет. Говорят , что уровень безопасности здесь сопоставим с уровнем безопасности Швейцарского национального банка. Первые контракты с клиентами уже подписаны", – добавили в Bild.

Журналисты рассказали, что в Швейцарии на горном массиве имеется немало отдельных земельных участков, которые могут принадлежать как муниципалитетам, так и физическим и юридическим лицам, в частности различным корпорациям и компаниям.

Многие туннели, которые когда-то имели военное назначение, также уже приватизированы. Некоторые из них используются в качестве погребов для сыра, грибных ферм, стрельбищ, центров обработки данных или складов. Теперь же, похоже, там появился новый тип подземных сооружений.

Всего на перевале Брюниг в Альпах планируется построить от 20 до 25 таких бункеров. Права покупателей укрытий будут регистрироваться в земельном реестре, что делает их скорее похожими на недвижимость, чем на гигантский аналог банковской ячейки.

Доступ к бункерам будет предполагать прохождение нескольких контрольно-пропускных пунктов.

"Сначала вам нужно пройти через шлюз. Вам придётся выйти из транспортного средства. Будут проведены различные проверки безопасности", – рассказал об особенностях системы безопасности председатель совета директоров Brünig Mega Safe AG Томас Гассер.

Из соображений безопасности другие подробности пока не разглашаются.

Как писал OBOZ.UA, в Европе завершают строительство самого длинного железнодорожного туннеля в мире. 64-километровый Бреннерский базовый туннель, который соединит Австрию и Италию, строят уже 19 лет. Стоимость проекта составляет более 10 млрд евро.

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