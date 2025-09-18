В Афганистане частично запретили интернет: причина удивит

Руководство террористического движения "Талибан" объявило о запрете интернета на севере Афганистана. В частности, запрет будет распространяться на пять провинций страны – Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар и Балх. Утверждается, что такое решение принято, "чтобы предотвратить аморальную деятельность".

Интернет запрещен в правительственных и государственных учреждениях, частном секторе и даже в жилых домах. Это первый случай запрета интернета за все время с момента захвата власти "Талибаном" в Афганистане, утверждает Associated Press.

Отмечается, что ограничение распространяется на все интернет-соединения через оптоволоконный кабель. Однако доступ к интернету через мобильный телефон будет доступен.

Из-за чего объявлен запрет

"Эта мера была принята для предотвращения аморальности, и в стране будет создана альтернатива для обеспечения потребностей", – цитирует АР представителя "правительства" талибов Аттауллу Заиду.

Он не предоставил никаких подробностей, в частности, не раскрыл, какую альтернативу интернету талибы хотят создать, но добавил, что запрет уже действует в провинции Балх.

Заида сослался на соответствующую фетву лидера талибов Хибатуллы Ахундзады.

58-летний Мавлави Хибатулла Ахундзада – эмир исламского эмирата Афганистан с 2021 года. Как улем, именно он принимает фетвы.

Есть ли альтернатива

Хотя запрет не касается интернета, который предоставляют операторы мобильной связи, на самом деле афганцы его практически не используют. Мобильный интернет в Афганистане, по словам жителей страны, "слишком медленный и неоправданно дорогой".

В этой стране подавляющее большинство пользователей интернета выходит в сеть через Wi-Fi соединения, предоставляемые кабельными провайдерами.

Таким образом, по крайней мере на севере страны исчезнет возможность любой так называемой "удаленной работы", не говоря уже о взаимодействии с людьми и компаниями, расположенными за пределами Афганистана.

Что предшествовало

Талибан – исламистское движение в Афганистане, признанное террористической организацией Советом безопасности ООН и большинством стран мира. Талибан придерживается норм шариата – а это ограничение образования для женщин, запрет телевидения, музыки, алкоголя и тому подобное.

Ранее жесткое исламистское движение талибов выражало обеспокоенность относительно "порнографии и флирта между мужчинами и женщинами" в интернете.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест двух ключевых фигур фактического руководства Афганистана. Речь идет о главе "верховного суда" режима Абдулу Хакима Хаккани, и уже упомянутого лидера талибов Хайбатуллу Ахундзаду. Обоих подозревают в совершении систематических преступлений против человечности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Талибан" запретил шахматы, считая, что эта игра имеет признаки азартных игр – из-за возможности соперничества за материальное вознаграждение, зависимости от результата и траты времени, что противоречит исламским нормам морали. "Власти" страны видят в шахматах потенциальный вред, подобный ставкам или денежным соревнованиям, которые запрещены по законам шариата.

