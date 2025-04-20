В 15 раз мощнее тротила: в Китае испытали неядерную водородную бомбу

В Китае успешно опробовали неядерную водородную бомбу. Она в 15 раз мощнее, чем в результате взрыва аналогичного количества тротила.

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Об этом сообщило издание South China Morning Post. При создании заряда не применяли ядерные материалы.

"При взрыве двухкилограммового заряда образовался огненный шар с температурой около 1000 градусов по Цельсию, который сохранялся более двух секунд. Это в 15 раз дольше, чем в случае с обычным взрывом тротила", – говорится в сообщении.

Разработка принадлежит специалистам Научно-исследовательского института Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), создающему подводное вооружение.

Как сообщает издание, в основе устройства – гидрид магния. Это химическое вещество одна из форм хранения водорода, концентрация элемента в нем превышает 7%. Когда срабатывают обычные взрывчатые вещества, гидрид магния испытывает быстрое термическое разложение, выделяя водородный газ. Тот загорается, образуя продолжительный пожар.

Также уточняется, что интенсивность взрыва бомбы можно контролировать. Благодаря этому можно добиться равномерного поражения целей на обширной территории.

Пока неясно, будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать такое оружие и каким образом.

Ранее сообщалось, что британские военнослужащие провели первые испытания высокоэнергетического лазерного оружия. Систему, установленную на бронированной машине Wolfhound, тестировали на испытательном полигоне.

Напомним, крупнейший производитель вооружения не только в США, но и в мире, оборонный завод Lockheed Martin готовится к демонстрации своей новой разработки – зенитной ракеты ближнего действия Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI). В 2025 году проходят летные испытания, которые должны быть завершены до октября.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий кластер оборонных технологий в Украине Brave1 организовал испытания малых FPV-бомберов с участием разработчиков дронов и военных. 14 беспилотников показали свою способность действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), грузоподъемности, дальности полета и удобства использования в боевых условиях.

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