"Уже себя зарекомендовал": Венса рассматривают как кандидата на пост президента США в 2028 году – Axios
Несмотря на то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс находится на своей должности не так много времени, его уже позиционируют как преемника MAGA ("Make America Great again") в 2028 году, то есть кандидата в президенты от республиканцев. Сегодняшний ближайший соратник Дональда Трампа, называвший его когда-то "американским Гитлером", Джей Ди Вэнс сумел так быстро и умело переобуться, что теперь пользуется приверженностью не только президента США, но и большинства республиканцев.
Об этом пишет Axios. Издание объясняет этот феномен личными качествами Джей Ди Венса, которые так привлекают верных Трампу республиканцев.
"Я думаю, что пока неизбежно, что Вэнс станет кандидатом в 2028 году. Он – будущее движения "Америка прежде всего", и он уже себя зарекомендовал", – сказал в комментарии сенатор Джим Бенск, который является близким союзником Трампа.
Axios пишет, что многие из самых давних помощников и ярых сторонников действующего президента США видят в Венсе средство закрепления мировоззрения Трампа, по крайней мере на следующее десятилетие. Они говорят, что Дональд Трамп разрушил старую Республиканскую партию, а Джей Ди Вэнс может завершить строительство новой.
В частности, Венс завоевал симпатию и доверие сторонников Трампа своими воинственными публичными выступлениями, умелым выстраиванием отношений с командой президента США и демонстрацией непреклонной преданности мировоззрению нынешнего главы Белого дома.
Издание отмечает, что то, как Венс устроил скандал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, раскритиковали с обеих сторон Атлантики и даже некоторые республиканцы. Однако это вызвало аплодисменты у верных Трампу людей.
Кроме того, "бойцовская" речь Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, оскорбившей многих европейских лидеров привела в восторг республиканцев, которым понравился жесткий такой разговор.
Собеседник издания, близкий к Дональду Трампу-младшему, сообщил Axios, что сын Трампа "в восторге от счастья из-за результатов Джей Ди и чувствует себя полностью оправданным за то, что прошлым летом потратил свой политический капитал, подталкивая отца избрать Венса на должность вице-президента".
Кроме того, Вэнс получил поддержку благодаря растущей медиа-сфере MAGA, включающей подкасты влиятельных лиц.
Так, по словам Мета Бойла, главы вашингтонского бюро дружественного к Трампу издания Breitbart News, когда речь идет о выборах 2028 года, Венс является явным фаворитом, и "сейчас никто не может сравниться с ним по силе".
"Он также проявил недюжинную изобретательность, наладив прочные отношения со многими представителями движения MAGA America First OG, а также с Конгрессом, приняв повестку дня президента Трампа и утвердив состав кабинета президента", - отметил Бойл.
А старший редактор Human Events, имеющий многочисленные связи с представителями администрации Трампа, а также путешествовавший с главой Минфина США Скоттом Бессентом в Украину, регулярно называет Венса 48 президентом Соединенных Штатов.
Как сообщал OBOZ.UA, Джей Ди Вэнс отреагировал на то, что его двоюродный брат Нейт Вэнс, воевавший за Украину, назвал его и президента Дональда Трампа "полезными идиотами" российского диктатора Владимира Путина. Вэнс сказал, что Нейт – "самый крутой парень", которого он знает, и заявил, что не намерен спорить с ним публично.
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