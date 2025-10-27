Ультраправая партия Милея победила на внеочередных выборах в Аргентине: почему результаты назвали неожиданными

Ультраправая партия президента Аргентины Хавьера Милеи La Libertad Avanza одержала победу на внеочередных парламентских выборах, которые аналитики называют своеобразным референдумом относительно его двухлетнего пребывания у власти. После подсчета более 95% бюллетеней партия Милеи получила 40,84% голосов, тогда как оппозиционная перонистская Fuerza Patria – 31,67%.

Хотя новые результаты не обеспечивают президенту большинства в Конгрессе, успех считают неожиданным, поскольку популярность Милеи в последние месяцы снизилась из-за коррупционных скандалов вокруг его сестры и экономического кризиса. Об этом пишет The Guardian.

Аргентинское правительство накануне выборов считало успехом любой результат между 30–35%. Особенно после поражения Милеи на сентябрьских провинциальных выборах в Буэнос-Айресе, где он уступил перонистам на 14%.

Однако на этот раз La Libertad Avanza смогла переломить ситуацию и выиграть именно в крупнейшем избирательном округе страны, который охватывает около 40% электората.

"Сегодня мы перешли переломный момент – начинается строительство великой Аргентины", – заявил Милея, выступая перед своими сторонниками в Буэнос-Айресе.

Избирательная кампания проходила на фоне громкого заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Аргентине 40 миллиардов долларов финансовой помощи. При этом Трамп прямо связал продолжение поддержки с победой своего аргентинского союзника.

После объявления результатов он поздравил Милею с "убедительной победой", отметив, что "народ Аргентины оправдал наше доверие".

Сам Милея назвал помощь США "беспрецедентной не только в истории Аргентины, но и в мировой истории", пообещав провести необходимые экономические реформы и "сделать Аргентину снова великой" — повторяя лозунг Трампа.

За два года президентства Милея Аргентина пережила радикальные изменения. Президент провел "бензопильную реформу", сократив государственные расходы, заморозив финансирование инфраструктуры, медицины и образования.

Эти шаги позволили уменьшить инфляцию с более 200% в 2023 году до около 30% в сентябре 2025-го и впервые за 14 лет достичь профицита бюджета.

В то же время социальные последствия оказались болезненными: более 250 тысяч человек потеряли работу, закрылось около 18 тысяч предприятий, а покупательная способность граждан резко упала.

При этом популярность Милеи пошатнулась после ряда скандалов. Его сестру и соратницу Карину Милею обвинили в причастности к коррупционной схеме, а один из кандидатов от партии признал получение 200 тысяч долларов от бизнесмена, подозреваемого в наркоторговле. Дополнительный удар нанесла ситуация с криптовалютой, которую продвигал президент, – она подверглась резкому обвалу.

Кроме того, правительство исчерпало валютные резервы и было вынуждено взять 20-миллиардный кредит у МВФ. Только американская помощь позволила избежать стремительной девальвации песо.

Как сообщал OBOZ.UA, во время предвыборного мероприятия в пригороде Буэнос-Айреса автомобиль президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями, бутылками и ветками. Агитацию пришлось прервать, а лидера – эвакуировать.

