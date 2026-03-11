Украинские инструкторы будут готовить армию страны НАТО к войне с Россией: что известно

Украинские военные инструкторы помогут немецкой армии подготовиться к возможному противостоянию с Россией. Речь идет о передаче боевого опыта, полученного во время полномасштабной войны, в частности в сфере артиллерии, дронов и современной тактики ведения боя.

Такое сотрудничество должно помочь Бундесверу повысить готовность к потенциальной угрозе до 2029 года. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил командующий немецкой армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, украинские военные инструкторы помогут немецкой армии достичь цели по полной готовности к отражению возможного российского нападения на НАТО до 2029 года.

По его словам, такое сотрудничество знаменует смену ролей после многих лет, когда именно западные военные обучали украинских солдат. Теперь же украинские военные будут передавать союзникам опыт реальных боевых действий.

В прошлом месяце Берлин и Киев договорились, что Украина направит военных инструкторов в немецкие армейские училища. Они будут обучать военнослужащих навыкам, полученным во время борьбы против российского вторжения.

"Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные пока являются единственными в мире, которые имеют опыт боевых действий на передовой против России", – сказал Фройдинг в интервью Reuters.

Он также отметил, что Германия стала первой страной, которая заключила подобное соглашение с Украиной о направлении военных инструкторов. В то же время генерал предположил, что другие страны могут последовать этому примеру.

По оценкам немецких и других западных разведывательных служб, Россия может быть готова к крупномасштабному нападению на страны НАТО уже к 2029 году.

"Это почти послезавтра. У нас нет времени – враг не ждет, пока мы заявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать любую возможность для подготовки", – подчеркнул Фройдинг.

В то же время Россия заявляет, что не планирует нападать на НАТО. Однако западные чиновники отмечают, что подобные заявления Москва делала и перед полномасштабным вторжением в Украину.

Ожидается, что первая группа украинских инструкторов будет относительно небольшой – "средние двузначные числа", по словам Фройдинга. Они будут работать в Германии несколько недель.

Украинские специалисты будут передавать опыт в нескольких ключевых направлениях: артиллерии, инженерном деле, бронетанковых операциях, использовании беспилотников, а также системах управления и контроля.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия активно обучала украинских военных пользоваться современным западным вооружением. В частности речь идет о боевых машинах пехоты Marder, танках Leopard 2, артиллерийских системах и комплексах противовоздушной обороны.

Фройдинг подчеркнул, что Украина не только овладела этими системами, но и развила их использование непосредственно в боевых условиях. В частности украинская армия создала новые подходы к так называемой "войне, ориентированной на данные" – высокотехнологичных и взаимосвязанных операций, которые не описаны в военных учебниках.

"Тот факт, что теперь они приходят к нам как инструкторы, отражает равноправное партнерство в сфере безопасности", – подытожил командующий немецкой армии.

