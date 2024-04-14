Никогда не был сторонником войны. Там, где можно ее избегать, ее следует избегать.Проблема в том, что ее нельзя избегать, когда нельзя избегать.

Если бы сегодня утром мир увидел горящие Багдад и Дамаск, если бы за содеянное пришел бы пиз..ц и стражам исламской революции, и исламской революции, и всему шакалью, вокруг этого вьющемуся, то не надо было бы выражать глубокую озабоченность и созывать G7 и UN.Прикопали бы то, что осталось, и закрыли бы дело под причитания леваков.

Но США и союзники помогли Израилю отразить удар (мы такого счастья не дождались и на 3 году войны, даже после того, как российские ракеты и шахеды шлялись в воздушном пространстве НАТО), а вот вместо ответки, от которой с агрессора должны были слететь тапки, снова будут осуждения и увещевания. И Израиль будут держать за руки, чтобы не врезал от души.

Мало иметь оружие, нужно еще иметь мужество и решительность его применить. Не просто угрожать применить или помахать для устрашения, а ударить так, чтобы на ближайшие лет тридцать обеспечить недержание мочи и кала у тех, кто задумает что-то подобное 7 октября или сегодняшней атаке.

Не знаю к счастью ли, к несчастью ли, но безрезультатная дипломатия вновь победила результативных милитаристов.Будут увещевания, будут стыдить дикарей и рассказывать, как надо жить мирно.Имхо, чтобы обеспечить человечеству непродолжительный мирный период - хотя бы лет тридцать - нужны не уговоры, а наглядный пример того, что делают с тем, кто правила нарушает. Причем, убедительный наглядный пример.

Но это не о сегодняшнем мире и сегодняшних лидерах.И есть у меня предчувствие, что мы еще неоднократно пожалеем, что нынешний мир такой и лидеры у него такие.