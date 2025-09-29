'У нас есть доказательства': Санду обвинила Россию в попытке подкупа избирателей. Видео

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в масштабном вмешательстве в парламентские выборы, в частности в попытках подкупа избирателей. Она подчеркнула, что такие действия не повлияли на результаты благодаря слаженным действиям государственных институтов и гражданского общества.

Об этом она заявила во время пресс-конференции. В своем обращении Санду подчеркнула, что Москва потратила значительные ресурсы для достижения политического влияния, но потерпела поражение.

Президент также заявила, что у власти есть доказательства попыток подкупа избирателей в разных регионах страны. Она подчеркнула, что журналистские расследования как в Молдове, так и за ее пределами подтвердили факты расходов российских средств с целью повлиять на результаты голосования.

"Да, я действительно считаю, что Россия не достигла своих целей. Они потратили много денег на выборы, но результаты показывают, что они потерпели неудачу. И это потерпело неудачу благодаря совместным объединенным усилиям государственных учреждений, СМИ, прессы и гражданского общества. Поэтому это была действительно реакция всего общества на эту попытку России вмешаться. И вы видели расследование национальной, местной прессы. Вы видели расследование международной прессы. У нас есть доказательства денег, которые Россия потратила, или хотела потратить. И, конечно, у нас есть доказательства попыток подкупа избирателей в разных регионах страны", – отметила президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что священнослужителям из Молдовы оплачивали поездки в Москву и предоставляли банковские карты со средствами. За это они создавали страницы в социальных сетях, где распространяли антиевропейские месседжи среди верующих. Такая информационная кампания проходила параллельно с подготовкой к парламентским выборам в Молдове.

Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялось голосование на парламентских выборах. Граждане выбирали 101 депутата сроком на четыре года. Наибольшее количество голосов получила проевропейская партия президента " Действие и солидарность".

