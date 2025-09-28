В Молдове завершилось голосование на выборах в парламент: какие политические силы лидируют

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялось голосование на парламентских выборах. Граждане выбирали 101 депутата сроком на четыре года. Участки работали с 7:00 до 21:00 по местному времени.

О ходе голосования сообщало издание News Maker, а также Центральная избирательная комиссия страны. По их данным, явка по состоянию на 13:50 превысила 30 процентов, и активнее всего голосовали избиратели в возрасте от 36 до 45 лет. В зарубежных участках, в частности в Брюсселе, Риме, Афинах и Праге, зафиксировали длинные очереди, всего проголосовали более 80 тысяч граждан Молдовы.

Обработка протоколов

На парламентских выборах в Молдове предварительно обработано 62% голосов. Сообщает ЦИК по итогам обработки первых протоколов.

Главная борьба происходит между двумя политическими силами – проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которую представляет президент Майя Санду, и "Патриотическим блоком" – пророссийская оппозиция.

Первые данные о явке

В 21:00 в Молдове завершилось голосование на всех избирательных участках внутри страны. Сразу после этого начался подсчет голосов. В то же время диаспора еще продолжает голосовать, ведь именно за рубежом в последние годы формируется ощутимая доля электората – от 15 до 25%. Предварительные данные свидетельствуют, что общая явка оказалась ниже, чем во время второго тура президентских выборов 2024 года.

Уменьшение количества избирателей больше всего заметно в традиционно пророссийских регионах:

в Гагаузии явка упала с 51,9% до 45,3%,

в Тараклийском районе – с 50,2% до 47,7%

в Бельцах зафиксировали 50,2% вместо предыдущих 52%.

Особенно резкое сокращение явки произошло среди избирателей из Приднестровья, ведь участки для голосования на этот раз перенесли. Зато в регионах, где обычно поддерживают Майю Санду, уровень активности почти не изменился, что может оказаться важным для конечного результата.

Избирательный процесс и реакция

Участие в выборах принимали 15 партий, четыре избирательных блока и четверо независимых кандидатов. В то же время ЦИК не допустила к гонке блок "Победа" беглого олигарха Илана Шора. Председатель комиссии Анжела Караман на брифинге заявила, что голосование проходит спокойно и без серьезных инцидентов.

Президент Майя Санду также уже отдала свой голос. Она подчеркнула, что вмешательство России может создать риски для страны и даже повлиять на ситуацию в Украине. "Если граждане не мобилизуются достаточно, то Молдова может потерять все, что она выиграла", – сказала она журналистам.

Сообщение от полиции

Правоохранители страны сообщили о подозрениях относительно организованной перевозки избирателей из России в Беларусь с целью влияния на результаты выборов. Такая практика противоречит национальному законодательству, и полиция уже начала проверку. В ведомстве призвали граждан воздерживаться от участия в любых незаконных схемах и отметили готовность оперативно реагировать на попытки дестабилизации.

Отдельно президент обратилась к диаспоре, призвав ее сохранить европейский курс и не позволять "украсть будущее Молдовы". Она подчеркнула, что честное голосование – это лучший способ защитить страну.

Предупреждение силовиков

Полиция Республики Молдова сообщила, что сразу после завершения голосования силовые структуры провели спецоперацию совместно с офицерами Службы информации и безопасности и антикоррупционной прокуратуры. По данным правоохранителей, расследуется уголовное дело о подготовке массовых беспорядков в Кишиневе во время запланированного на завтра протеста.

В ходе операции были задержаны три человека, среди которых двое братьев. Они, по версии следствия, работали на силовые структуры с левого берега Днестра и координировали группы, ответственные за логистику, снабжение и организацию возможных провокаций. Во время обысков у них нашли пиротехнику и зажигательные вещества, которые могли быть использованы для создания хаоса среди людей.

Правоохранители отметили, что располагают информацией о намерениях отдельных групп организовать беспорядки уже этой ночью и в течение следующего дня. Полиция призвала граждан не поддаваться на провокации и напомнила, что организаторы несут полную ответственность за последствия протестов. В то же время власти подчеркнули, что не допустят угрозы общественной безопасности или национальной стабильности.

Выборы без экзитполов

Центральная избирательная комиссия Молдовы еще 23 сентября решила не разрешать проведение экзитполов в день парламентских выборов. Запрос на организацию опроса поступал от компании Date inteligente, но комиссия его отклонила, объяснив это сомнениями относительно финансирования и мотивов инициаторов.

Последний раз подобные опросы в стране проводили еще во время второго тура президентских выборов 2020 года. Тогда общественная организация Spero и компания Intellect Group работали на сотни участков по всей Молдове. После этого ни одна структура не получала от ЦИК разрешения на экзитполы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент страны Майя Санду заявила: если Москве удастся взять страну под контроль, Молдова может стать инфильтрационной площадкой для вторжения российских войск в Одесскую область, а Приднестровский регион будет дестабилизирован.

