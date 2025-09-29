Выборы в Молдове – итоги: поражение Путина, пойдет ли Украина на Приднестровье и почему население юга теперь может спать спокойно

Результаты парламентских выборов в Молдове имеют значение, которое выходит далеко за пределы этого небольшого государства. Для ЕС Молдова – тест на эффективность политики расширения и способность защищать соседние страны от российского влияния. В условиях войны в Украине Брюссель не может позволить, чтобы у его границ возник еще один пророссийский плацдарм. Если во власть придут силы, ориентированные на Москву, это будет означать риск ревизии курса на евроинтеграцию, срыв реформ, усиление коррупционных схем и блокирование стратегических проектов ЕС в сфере энергетики и безопасности.

Для Украины выборы в Молдове напрямую связаны с вопросом тыла. Кишинев либо будет союзником в укреплении региональной стабильности, либо – слабым звеном, которое Россия использует для дестабилизации. Пророссийская победа могла бы способствовать расширению каналов контрабанды, активизации спецопераций через Приднестровье, а также созданию нового политического фронта против Киева. В случае же победы проевропейских сил Украина получит партнера, который разделяет общие ценности и готов интегрироваться в западные структуры, что усиливает позиции Киева в отношениях с Брюсселем.

Итак, молдавские выборы – это не только о внутренней политике страны. Это своеобразный маркер того, сможет ли ЕС удержать инициативу в Восточной Европе и будет ли Украина на юго-западе иметь союзника, а не угрозу. Это тест на способность Европы защищать пространство своей безопасности после начала российской агрессии против Украины. Ведь победа пророссийских сил создает реальные, практические угрозы для стабильности региона: от подрыва евроинтеграции до непосредственных рисков безопасности для Украины.

О том, как завершились выборы в Молдове, почему их результаты важны для ЕС и Украины и чего ждать дальше, – в материале OBOZ.UA

Что произошло

Проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Молдовы Майи Санду победила на парламентских выборах, состоявшихся в стране 28 сентября. По результатам подсчета 100% бюллетеней, PAS получила 50,2% голосов, тогда как "Патриотический блок" набрал 24,17%. Молдавская ЦИК прогнозирует, что PAS будет иметь 55 мест в парламенте из 101. Другие политические силы получили от 5% до 8% голосов. Таким образом, она сохранит абсолютное большинство, хотя в составе уходящего парламента у нее было 61 место.

Главный результат выборов, омрачающий оставшиеся итоги кампании, – результат партии власти и сохранение ею монобольшинства в парламенте следующего созыва. Ведь опросы до выборов прогнозировали ожесточенную борьбу, и проблемы для PAS добиться единоличного большинства или трудных переговоров о коалиции. Однако, несмотря на этот результат, Молдова все также сильно поляризована, что остается большой проблемой для действующей власти и возможностью для Кремля продолжать проводить свои манипуляции.

Такой результат стал возможен, несмотря на активные попытки России повлиять на итоги голосования с помощью денежных взяток, протестов, пропаганды и гибридных операций, чтобы получить контроль над местным парламентом, который определит, продолжит ли Молдова стремление к членству в ЕС, приостановит его или изменит курс.

263 тысячи молдаван проголосовали за рубежом. Это является рекордом для парламентских выборов и стало хорошей новостью для Майи Санду и PAS, потому что диаспора поддержала проевропейскую партию на последних выборах. За последнее десятилетие диаспора консолидировалась как один из самых последовательных проевропейских электоратов, избирательная мобилизация которого часто склоняет чашу весов в ожесточенной гонке. Так произошло и на этот раз.

Накануне дня выборов две основные политические силы в стране – партия "Действие и солидарность" (PAS) и "Патриотический избирательный блок" под руководством бывшего президента Игоря Додона – заранее предупреждали своих сторонников о подготовке провокаций и фальсификаций. В результате день голосования, как и вся кампания, действительно прошел в нервной обстановке. В течение дня голосования молдавская полиция и службы безопасности задержали нескольких человек, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков после сегодняшних выборов. Власти утверждают, что двое из них – братья, связанные со структурами безопасности Приднестровья, которые, как сообщается, отвечали за координацию и снабжение протестных групп. Во время обысков у задержанных были обнаружены различные предметы, в том числе пиротехнические и горючие.

Россия не смирилась

"Цель Кремля была понятна: захватить Молдову через избирательные ящики, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Европейский Союз, но эта идея провалилась", – отметила Майя Санду. Однако, кажется, Кремль не смирился с поражением. Лидер пророссийского "Патриотического блока" Игорь Додон после поражения призвал все оппозиционные партии выйти на акцию протеста у здания парламента.

"Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу", – сказал Додон. Он отметил, что политические организации должны принять участие в манифестации без партийных флагов и атрибутики, чтобы объединиться и вместе "отстоять победу".

Додон также добавил, что правящая партия PAS "находится в панике", поскольку она рассчитывала на большее количество голосов на избирательных участках за рубежом. Также политик отметил, что его партия зафиксировала ряд нарушений в ходе голосования, в частности "блокирование избирательного права" граждан с левобережья Днестра. На этом фоне национальная полиция Молдовы уже заявила, что располагает информацией о том, что "агрессивные группировки планируют провести дестабилизирующие действия" в столице Молдовы в течение следующих дней.

Почему результаты выборов в Молдове важны?

Приход пророссийских сил к власти в Молдове – это не просто внутреннее политическое изменение, а возможность коренного пересмотра баланса сил в Восточной Европе. Для Москвы Республика Молдова является еще одним элементом стратегии реванша: восстановление сфер влияния на постсоветском пространстве и создание дополнительных точек давления на Украину и ЕС.

Потеря проевропейского курса РМ сразу будет иметь несколько последствий. Во-первых, будет подорвана логистика: Молдова является важным транзитным узлом между Черным морем, Украиной и Балканами. Во-вторых, возрастут риски в сфере безопасности – от расширения российского влияния до военных провокаций на границе с Украиной. В-третьих, политическая стабильность региона окажется под ударом, ведь изменение курса в Кишиневе станет сигналом для пророссийских сил в других странах региона.

Для соседних Румынии и Украины последствия будут наиболее ощутимыми. Бухарест рискует потерять своего ключевого партнера в регионе, а Киев может получить на юго-западе новый плацдарм российского влияния. Аналитики уже неоднократно предупреждали: при сценарии "пророссийского реванша" Москва способна использовать Молдову для гибридных действий против Украины – от информационных атак до организации каналов контрабанды и диверсий.

Выборы подпитывают пророссийские настроения в Гагаузии и Приднестровье. В последнем, где до сих пор дислоцированы российские войска, потенциал для провокаций особенно высок. Это может привести к активизации сепаратизма и создать для Кишинева многовекторный кризис.

Не менее важный фактор – экономика. Москва традиционно использует газ и энергетику как инструмент шантажа. Стоит напомнить, что еще несколько лет назад более 70% газа Молдова получала из России, и только благодаря поддержке Румынии и ЕС страна постепенно начала диверсифицировать поставки. Если пророссийские партии вернут зависимость от "Газпрома", это станет прямым ударом по энергетической безопасности Молдовы и Европы.

Чего хочет Путин?

Кто контролирует парламент, тот контролирует правительство – и Москва рассматривает это как путь к дестабилизации не только Молдовы, но и Украины и ЕС. В целом же стремления Путина в отношении Молдовы сводятся к нескольким стратегическим целям, которые накладываются друг на друга. Прежде всего Кремль рассматривает Молдову как часть своего "естественного" геополитического пространства, которое не должно окончательно перейти под контроль ЕС и НАТО. Потеря Украины уже оказалась для Москвы ударом, поэтому любое движение Кишинева в направлении интеграции в Евросоюз воспринимается как вызов и как очередное поражение российского влияния.

Во-вторых, Путин стремится сохранить рычаги давления на Молдову через Приднестровье. Это замороженный конфликт, который в нужный момент можно "разморозить", чтобы дестабилизировать правительство, сорвать выборы или заблокировать реформы. Фактически Приднестровье для Кремля – это гарантия, что Молдова не сможет быстро интегрироваться в европейскую систему безопасности.

Третья цель – удержание пророссийских политических сил во внутренней политике страны. Кремль активно инвестирует в медиа-пропаганду, поддерживает партии и движения, которые выступают против евроинтеграции, апеллируют к "традиционным ценностям" и продвигают идею нейтралитета как ширму для российского влияния.

Наконец, Молдова для Путина – это тест на способность Запада защищать маленькие страны. Если ЕС не сможет гарантировать безопасность Кишинева, это станет сигналом слабости и для других постсоветских государств. Поэтому стратегическая цель Кремля – оставить Молдову в "серо-зоне", раскалывать ее политически и экономически, удерживая как поле постоянной нестабильности и рычаг давления на Европу.

Кроме того, никуда не делись стратегические цели России, озвученные еще в 2022 году – взять под контроль юг Украины и "пробить коридор в Приднестровье". То есть речь идет не только о поглощении Украины, но и о поглощении Молдовы, а для этого Путину был бы нужен в Кишиневе промосковский режим. Поэтому, с тактической точки зрения Россия хотела бы, чтобы сегодня на границе с Украиной была бы если не дружественная Кремлю, так хотя бы "нейтральная" страна, которая бы не поддерживала бы Украину и не пыталась бы присоединиться к Евросоюзу. Все это Санду отказывается делать.

Как Кремль пытался продавить ситуацию

Россия разработала и реализовывала план вмешательства в выборы в Молдове и срыв усилий правительства по поддержке курса страны на вступление в Европейский союз. Цель состояла в том, чтобы подорвать шансы партии "Действие и солидарность" Майи Санду на выборах 28 сентября и в конце концов добиться ее отстранения от власти.

Москва применила широкое сочетание инструментов "мягкой" и "гибридной" силы. Финансирование и поддержка пророссийских структур – деньги (официальные и теневые), сети влияния через диаспору и олигархические каналы; также использование бывших бизнес-фигур и шансов возвращения на политическую арену. Дезинформация и медиа – прокси-каналы: российские и пророссийские СМИ, бот-сети и "контент-фермы", которые создают нарративы о "предательской" евроинтеграции, коррупции в правящих кругах, угрозе языковой идентичности.

Тактика включала вербовку молдаван за рубежом, в том числе в России, для голосования на избирательных участках в ЕС и других странах, а также привлечение других лиц для организации деструктивных протестов и широкомасштабной кампании дезинформации в социальных сетях.

Также планы включали дезинформационную кампанию в Telegram, TikTok и Facebook, а также через более традиционные каналы и колл-центры. Сообщения на румынском, официальном языке Молдовы, и на русском языке обвиняют Санду в том, что она является иностранной марионеткой, которая ввергает страну в бедность и войну.

Власти Молдовы задержали более 100 человек в ходе 250 рейдов в рамках расследования поддерживаемого Москвой плана по организации "массовых беспорядков" и дестабилизации ситуации в стране накануне парламентских выборов. По данным полиции, большинство подозреваемых в возрасте от 19 до 45 лет "систематически ездили" в Сербию, где проходили обучение. Также в полиции утверждают, что заговор имел целью организацию беспорядков, "координировался из Российской Федерации через преступные элементы".

Хороший результат для Украины и Европы

Есть две чрезвычайно важные вещи. Первое – большинство граждан Молдовы, включая тех, кто живет за рубежом, сегодня четко и однозначно поддерживают европейскую интеграцию страны. Второе – мы увидели очень качественную и организованную работу избирательных участков и Центральной избирательной комиссии: результаты стали известны уже ночью и окончательно утром, а не через три, пять или десять дней, как это часто бывает. И оба эти фактора имеют для Украины большое значение. В целом же, итог выборов для Украины очень положительный. Мы имеем надежный тыл на юго-западе. Мы видим, что общество Молдовы способно делать стратегический выбор. А жители Буджака, южной Одесской области и Измаила могут спать спокойно – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

По мнению дипломата, Украина получает надежный тыл на юго-западе – более тысячи километров спокойной границы: ведь если бы власть взяли пророссийские силы, мы бы получили дестабилизированную границу и огромные проблемы.

"Ключевое – большинство в Молдове осознало, что европейский курс выгоднее экономически и цивилизационно. Более миллиона граждан Молдовы сегодня официально работают в странах ЕС, прежде всего в Румынии, но не только. Этот миллион фактически содержит всю страну: строит дома, присылает деньги, наполняет рынки. И эти люди прекрасно понимают: если власть возьмут пророссийские силы, они лишатся всего. Поэтому кремлевская пропаганда, несмотря на огромные усилия, смогла зацепить лишь четверть электората. Да, еще около 25% распределили между собой другие партии, которые также не являются откровенно проевропейскими, и это создает картину примерно 55 на 45. Это не абсолютное преимущество, но все же преимущество. Оно ситуативное, и главной причиной стало осознание угрозы от войны России против Украины. Люди в Молдове поняли: приход пророссийских сил будет означать диверсии, логистическую блокаду, шантаж, превращение страны в Грузию-2", – считает Андрей Веселовский.

Возможно ли возвращение пророссийского сценария? Дипломат считает, что теоретически да. Примеров достаточно: Румыния едва не оказалась на грани пророссийского переворота во время президентских выборов. Если бы там победил другой кандидат, мы имели бы "Венгрию в квадрате". Но румыны остановили этот сценарий. И молдаване тоже показали, что могут сделать цивилизационный выбор, несмотря на московские манипуляции.

"Относительно протестов – они вряд ли будут иметь успех. Кремль ожидал не менее 35–37% поддержки, а получил лишь 25%. Причем значительная часть этого электората – это старшие люди, которые через несколько лет просто перестанут участвовать в выборах. Для Путина это ошеломляющее поражение и потеря шанса получить контроль над Молдовой через парламент. А что такое Молдова для Кремля? Это "естественное политическое пространство", плацдарм для дестабилизации Украины и ЕС, точка опоры для влияния на Балканы. Москва в очередной раз ошиблась в оценке настроений: они формировали картинку через политтехнологов и финансовые схемы, но не достучались до сердца. А Санду сказала просто: "Мы идем в Европу. Мы друзья Украины. У нас будут зарплаты, пенсии, открытые границы. Мы не будем чьими-то марионетками". И этого оказалось достаточно, чтобы выиграть", – констатирует Веселовский.

Что касается Приднестровья и потенциального похода украинской армии по решению этого вопроса, о чем пишут сейчас активно россияне, то по мнению Веселовского, у Украины сейчас есть куча вопросов собственных, требующих решения. Это и вопрос Днепропетровской области, Лимана, Покровска и так далее. Это первое, почему никакого вопроса Приднестровья мы решать не будем, это было бы ошибкой просто.

"К тому же этот вопрос постепенно теряет актуальность. На самом деле там живет значительно меньше людей, чем фигурирует в официальных отчетах. Молодежь массово выезжает, получает молдавские паспорта, учится и работает в ЕС. Люди среднего возраста вместо Москвы теперь ездят работать в Одесскую область. Количество населения, на которое опирается пророссийский анклав, объективно сокращается. Притока новых военных практически нет, ресурсы тают. Анклав деградирует, зарастает паутиной. Более того – более 70% экспорта идет в ЕС. Это постепенное интегрирование экономики в европейское пространство ослабляет сопротивление Приднестровья еще больше", – подчеркивает Андрей Веселовский.