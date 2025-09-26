Россия платила священникам из Молдовы за создание Telegram-каналов с критикой проевропейского курса Кишинева – Reuters

Молдавским православным священникам оплачивали поездки в Москву и выдавали банковские карты с деньгами. В обменони создавали каналы в социальных сетях, чтобы продвигать антиевропейские нарративы среди прихожан.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на интервью с духовенством и анализ онлайн-активности. Журналисты выяснили, что кампания совпала с подготовкой к парламентским выборам в Молдове.

Расследование показало, что с лета до осени 2024 года сотни молдавских священников посещали Россию в рамках "паломничеств", полностью профинансированных российской стороной. Там им вручали дебетовые карты российского государственного банка, на которые по возвращении поступали сотни долларов. За эти деньги от них ожидали ведения Telegram-каналов, которые предупреждали верующих об "угрозах интеграции с ЕС" и акцентировали на "защите традиционных ценностей".

Анализ соцсетей, проведенный Reuters, обнаружил почти 90 новых каналов, которые синхронно распространяли одинаковый контент против прозападного курса Кишинева. В публикациях продвигали идею, что вступление в ЕС якобы разрушит моральные устои и религиозную свободу.

Молдавские власти назвали использование церкви для вмешательства в политику "наиболее аморальным инструментом Кремля". В свою очередь, руководство Молдавской православной церкви отрицало политические мотивы поездок и заявило, что речь шла лишь о духовной поддержке.

Кремль и Русская православная церковь не ответили на запросы журналистов. В то же время ЕС заявил, что продолжит поддерживать евроинтеграционный курс Молдовы , несмотря на внешнее давление.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия активизировала кампанию влияния на Молдову перед парламентскими выборами 28 сентября. Президент Майя Санду заявила, что Кремль потратил около 1% ВВП страны на вмешательство в избирательный процесс, распространяя дезинформацию, используя священников РПЦ, бот-сеть.

Санду подчеркнула, что Москва стремится "захватить Молдову через избирательную урну", а ее тактика стала более агрессивной, чем в 2024 году.

