'У Илона нет карт и костюма': республиканец потроллил Маска, заподозривший Украину в причастности к кибератаке на соцсеть Х

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск стал мишенью для троллинга после намеков на причастность Украины к хакерской атаке на социальную сеть Х. Эти претензии довели до абсурда и сравнили с нападками представителей действующей администрации президента США в Украину в контексте российско-украинской войны.

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В частности, остроумно отреагировал на намеки Маска конгрессмен-республиканец Джек Кимбл, заявивший, что готов способствовать "переговорам" между Украиной и миллиардером, в ходе которых последнему придется "во многом уступить", потому что у него "нет карт". Об этом конгрессмен написал в своем аккаунте в сети X.

"Если Украина атаковала Twitter, как сказал Илон Маск, это очень серьезно. Я приглашаю Украину к переговорам со мной, чтобы мы могли принести мир в Twitter (бывшее название сети Х до того, как ее купил Маск. – Ред.) . К сожалению, Илон не имеет карт и не владеет мастью, поэтому мы ожидаем, что Илону придется во многом уступить", – написал Кимбл.

Чувство юмора конгрессмена и прозрачные параллели с политикой действующей американской администрации, горячо поддерживаемой Максом, высоко оценили пользователи соцсети. В комментариях к твиту они активно развивают тему.

В частности, они активно "дискутируют" о масштабах "уступок", на которые якобы должен пойти миллиардер, превратившийся в ярого украинофоба.

"Украина не атаковала Twitter, это глупое обвинение, которое, вероятно, будет в пользу России. Тем не менее, чтобы обеспечить мир, Трамп должен заставить Илона отдать 20% Twitter Украине и 80% от всех будущих доходов правительства США", "Поскольку Украина завладела частью Twitter, им нужно уступить 25% компании Украине. Потому что мы хотим мира", – пишут комментаторы.

Напомнили Маску и о "пунктике" Трампа и его окружения по поводу "дресс-кодов" и "благодарности".

"Убедитесь, что Илон одет в костюм и говорит "Спасибо", "Я ни разу не слышал, чтобы Илон сказал тебе спасибо. Позорно. Я предлагаю ему покинуть пост генерального директора и отказаться от как минимум 20% своих акций", – отвечают на твит Кимбла пользователи соцсети.

Напомним, накануне, 10 марта, пользователи по всему миру массово жаловались на сбои в работе соцсети X – проблемы фиксировали и в мобильном приложении, и на сайте. Сам Маск позже подтвердил масштабную хакерскую атаку.

Более того: миллиардер впоследствии намекнул, что к атаке может быть причастна Украина, потому что, мол, она была "связана с IP-адресами, происходящими с территории Украины".

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