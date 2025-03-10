Маск заявил о кибератаке на сеть Х: какие проблемы заметили пользователи

В понедельник, 10 марта, пользователи во всем мире фиксировали оружия в работе социальной сети X (бывшая Twitter). Владелец соцсети миллиардер Илон Маск заявил, что причиной ее плохой работы являются якобы умышленные действия группы или страны.

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Об этом говорится в сообщении Маска в Х. Он подчеркнул, что для такой кибератаки был задействован большой ресурс.

"Против соцсети Х была осуществлена (и до сих пор продолжается) массированная кибератака. Нас атакуют каждый день, но сейчас задействовано большое количество ресурсов. За этим стоит либо большая, скоординированная группа, либо страна", – написал он.

Маск добавил, что отслеживание продолжается.

Соцсеть переживает третий серьезный сбой в работе за сутки. Пользователи по всему миру жалуются на массовые проблемы с входом и загрузкой. В большинстве случаев проблемы наблюдаются с приложением платформы.

Впоследствии стало известно, что хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на платформу Маска. Об этом пишет Newsweek.

Dark Storm Team, возникшая в 2023 году, собственно специализируется на кибератаках высокого уровня. Хакеры группы имеют пропалестинские убеждения и атакуют страны НАТО, Израиль и государства, поддерживающие Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 9 марта, в Украине был зафиксирован массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Поэтому пользователи не могли производить оплату картами или снимать наличные.

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