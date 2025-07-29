Туск заявил о задержании в Польше десятков людей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Польша продолжает очистку от инспирированных российскими спецслужбами агентов на территории страны. По подозрению в сотрудничестве с РФ задержаны десятки человек.

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Задержанные, среди которых есть, в частности, и украинцы, причастны к организации диверсий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его заявление цитирует Polska Agencja Prasowa (PAP).

Что известно

Во вторник, 29 июля, стало известно о том, что в Польше в поджоге складов по заданию из России обвинили 27-летнего колумбийца: по данным следствия, он совершил два поджога на территории страны.

Комментируя ситуацию, Туск отметил, что польские прокуратура и правоохранительные органы собрали доказательства того, что попытки диверсий происходили по прямому приказу российских служб.

Впрочем, колумбиец – не единственный российский агент, задержанный в Польше. По словам главы польского правительства, сейчас в стране задержали уже 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Все они подозреваются в причастности к организации диверсий или нападений.

"Эти подозрения являются обоснованными", – отметил Туск.

Премьер Польши также добавил, что среди задержанных есть один гражданин Польши, один колумбиец, а также украинцы и белорусы.

Один из задержанных уже осужден. Остальные – ждут судов.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что правоохранители Украины и Польши ликвидировали транснациональную наркосеть. Организаторы, которые обустроили на территориях обеих стран сеть подпольных лабораторий задержаны. Во время обысков были изъяты сотни килограммов наркотиков.

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