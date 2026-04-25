Турция может присоединиться к разминированию Ормузского пролива: что известно

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна может рассмотреть участие в операциях по разминированию Ормузского пролива. Он отметил, что это может произойти после возможного заключения мирного соглашения между Ираном и США.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в Лондоне в пятницу, 24 апреля. Его слова приводит агентство Reuters.

Турция поможет разминировать Ормузский пролив

По его словам, техническая группа будет проводить работы по разминированию в проливе после любого соглашения между Вашингтоном и Тегераном, добавив, что Анкара в принципе положительно рассматривает такие усилия как гуманитарный долг.

Кроме того, глава турецкого дипведомства сказал, что любые работы по разминированию будут проводиться технической группой из разных стран, сформированной после возможного мира между Ираном и США.

В то же время турецкий министр предостерег, что Анкара пересмотрит свою позицию, если любая будущая техническая коалиция стран станет стороной в возобновленном конфликте. Он также добавил, что, по его мнению, вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, могут быть решены на следующем раунде переговоров в Пакистане.

Ситуация в Ормузском проливе – что известно

Заметим, что Ормузский пролив до сих пор остается критически важным маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любая эскалация в этом районе вызывает беспокойство международного сообщества.

Недавно президент США Дональд Трамп 23 апреля в собственной сети Truth Social сообщил, что приказал американским ВМС "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские лодки, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Никакого контекста своему сообщению он не предоставил, и как выяснилось, соответствующий приказ глава Белого дома отдал после того, как иранцы установили дополнительные мины в проливе.

Считается, что Корпус стражей исламской революции в целом установил "менее ста мин" в Ормузском проливе. Но это приблизительное число только тех мин, которые устанавливали вручную с кораблей. Есть еще морские мины, устанавливаемые дистанционно, и их количество неизвестно даже приблизительно.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно докладу Минобороны США на закрытых слушаниях в Конгрессе, полная очистка Ормузского пролива от мин, развернутых иранскими военными, может занять шесть месяцев. Причем операция вряд ли будет проведена до окончания войны США с Ираном.

