ЦАХАЛ нанес авиаудару по Бейруту впервые после прекращения огня: что известно

Армия обороны Израиля в пятницу, 28 марта, нанесла удары по ливанской столице Бейруту и по югу Ливана. ЦАХАЛ совершил атаку впервые после оглашения режима прекращения огня.

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Об этом сообщил Times of Israel. Издание отмечает, что ЦАХАЛ ответил таким образом на ракетные удары по северному Израилю.

По словам израильских военных, одна из ракет была перехвачена, в то время как другая упала на территории Ливана.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам призвал военных "разоблачить тех, кто стоит за безответственным ракетным обстрелом, угрожающим стабильности и безопасности Ливана", и заключить их под стражу.

"Хезболла" отрицает свою причастность к ракетным обстрелам Израиля утром 28 марта.

После атаки Ливана ЦАХАЛ объявил о волне ударов по объектам "Хезболла" на юге Ливана.

По данным израильских военных, здание в Бейруте, по которому нанесли авиаудар, использовалось военно-воздушными силами "Хезболлы" под названием "Подраздел 127" в качестве базы для хранения беспилотников. Именно это подразделение отвечает за дроновые атаки на Израиль.

Перед ударом ЦАХАЛ выдал предупреждение об эвакуации из здания и прилегающей территории, а также произвел несколько предупредительных выстрелов в этом районе, прежде чем приступить к атаке.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта Израиль подвергся ракетным обстрелам, но все цели перехватило ПВО страны. Одну из баллистических ракет запустили поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене; также удары наносила группировка "Палестинский исламский джихад" с севера сектора Газа.

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