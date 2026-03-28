Трамп заявил, что наследному принцу Саудовской Аравии пришлось 'целовать ему задницу'. Видео

Президент США Дональд Трамп публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Американский лидер заявил, что глава государства, которое является ключевым союзником Штатов на Ближнем Востоке, вынужден был "целовать ему задницу".

Также он подчеркнул, что теперь наследный принц Саудовской Аравии "должен быть милым". Об этом американский президент заявил на форуме Future Investment Initiative в Майами.

Резкое заявление Трампа

По словам Трампа, руководство Саудовской Аравии даже не подразумевало, что эскалация на Ближнем Востоке может произойти. Американский президент подчеркнул, что наследный принц думал, что имеет дело с очередным американским президентом-неудачником, но затем ему пришлось "целовать задницу".

"Он не думал, что это (война с Ираном – ред.) произойдёт. Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу. Он действительно не думал… Он думал, что я буду очередным американским президентом-неудачником, когда страна катится в пропасть. Но теперь он должен быть мил со мной. Скажите ему, что ему лучше быть милым со мной. Ему надо быть добрым", – заявил Трамп на форуме.

Несмотря на грубость формулировки, в той же речи Трамп назвал принца "фантастическим человеком и воином", подчеркнув, что Саудовская Аравия может им гордиться.

Отношения Саудовской Аварии и США

Исторически Соединенные Штаты и Саудовская Аравия остаются стратегическими партнерами. Однако сейчас их отношения проходят через жесткую "проверку на прочность" из-за нескольких факторов.

После начала операции США против Ирана Саудовская Аравия оказалась в тяжелом положении: иранские ракеты уже наносят удары по базам в королевстве, где находятся американские военные. Трамп открыто демонстрирует, что выживание Саудовской Аравии сейчас полностью зависит от американской военной мощи. Эксперты уверены, что жесткая риторика Трампа направлена на то, чтобы показать, кто в этом союзе "старший партнер".

По данным недавних утечек в The New York Times, принц в частных разговорах призывает Трампа не прекращать удары по Ирану, видя в этом исторический шанс покончить с режимом аятолл. Трамп, зная об этом, публично бравирует тем, что Саудовская Аравия "нуждается в нем больше, чем когда-либо".

Как сообщал OBOZ.UA, к антииранской коалиции, где уже находится Саудовская Аравия, присоединится и Великобритания. Из-за этого к иранскому побережью в Аравийском море отправилась новейшая британская атомнаяподводная лодка "Ансон", на борту которой есть крылатые ракеты "Томагавк" последней модели и тяжелые торпеды.

