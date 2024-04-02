Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве во избежание ареста активов: подробности

Предыдущий президент США Дональд Трамп внес $175 млн залога для обжалования решения суда по делу о мошенничестве в сфере бизнеса. Это позволило республиканцу, который опять баллотируется на выборах, избежать конфискации активов.

Залог, который он внес в судебную инстанцию в Нью-Йорке, является по сути промежуточным и должен гарантировать выплату, если судьи поддержат решение. Об этом сообщает CNN.

По словам аналитиков, если так произойдет, кандидат в президенты от Республиканской партии должен будет выплатить США всю сумму, которая растет с ежедневными процентами.

Напомним, что суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в гражданском деле о мошенничестве. В решении отмечалось, что бывший президент в течении десяти лет завышал стоимость своих активов, чтобы ввести в заблуждение банки и получить наилучшие условия кредитов.

Политика и его компанию Trump Organization обязали выплатить штраф в размере $355 млн, а также запретили Трампу в течение следующих трех лет занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке.

С учетом процентов общая сумма штрафа составила $454 млн. Трамп подал апелляцию на решение суда.

Trump Organization – это семейная компания, управляющая гостиницами, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру. Ответчиками по делу также были дети бывшего американского президента – сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, дочь Иванка Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Trump Media and Technology Group, стоящая за социальным медиаприложением Дональда Трампа Truth Social, 26 марта начала торги на бирже Nasdaq. Потенциально ее выход на биржу может принести нынешнему кандидату в президенты США более $3 млрд.

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