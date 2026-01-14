Трамп показал средний палец работнику завода Ford: в Белом доме реакцию назвали 'уместной'. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нецензурно выругался и показал средний палец одному из работников завода Ford в Мичигане. Такой жест стал ответом на обвинения американского лидера в том, что он "защитник педофилов".

Видео дня

Об этом сообщает Daily Mail. В Белом доме отметили, что реакция Трампа была уместной.

Подробности инцидента

40-летнего работника Ти Джея Сабулу отстранили от работы после инцидента во время рабочего визита Дональда Трампа, когда он публично обвинил президента в "защите педофилов", намекая на историю с Джеффри Эпштейном.

В ответ Трамп беззвучно произнес: "Иди к черту", и показал ему средний палец. Сам Сабула заявил, что не жалеет о своих действиях и доволен тем, что воспользовался этой возможностью.

Впоследствии представитель Белого дома Стивен Ченг прокомментировал случившийся инцидент:

"Сумасшедший в приступе ярости ругался, и президент дал соответствующий и однозначный ответ".

Со своей стороны представитель Ford отметил, что компания ценит уважение и не поддерживает любые неуместные высказывания на своих объектах, и в случае таких случаев действует установленная процедура реагирования.

Дело Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна касается американского финансиста-миллиардера, осужденного за сексуальные преступления, включая организацию торговли несовершеннолетними. Эпштейн, который имел контакты с политиками, бизнесменами и членами королевских семей, умер в 2019 году в тюрьме перед началом суда по новым федеральным обвинениям; его смерть официально признали самоубийством, что, впрочем, породило многочисленные конспирологические теории.

Он был знаком с Дональдом Трампом и появлялся с ним на публичных мероприятиях в 1990-х и в начале 2000-х годов, но Трамп отрицал любую осведомленность о преступной деятельности Эпштейна и заявлял, что разорвал связи с ним много лет назад, хотя этот факт стал источником политического давления на бывшего президента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп назвал журналистку издания Bloomberg "свинкой" за вопрос о том, почему он не хочет обнародовать остальные файлы сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Момент эмоционального срыва американского лидера на медийщицу попал на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!